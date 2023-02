Espectacular triunfo de Gonzalo Zbrun

Largando desde la parte externa de la primera fila y luego de realizar dos maniobras impecables que le permitieron acceder al liderazgo, Gonzalo Zbrun empezó pisando fuerte en el Play Off de la categoría Midgets del Litoral, que en el marco del Torneo Oficial “Arturo Alias” - “Copa ForniSport”, se puso en marcha en el circuito “Juan F. B. Basso” de la localidad de Vila.

Zbrun, que ya había triunfado en la Etapa Regular, luego de ocupar el tercer lugar en los primeros giros, saltó a la posición de escolta al superar a Mariano García y a partir de esa acción empezó a inquietar al hasta entonces puntero Matías Franco.

Sin embargo, el aparatoso vuelco de Exequiel Gili, obligó a interrumpir la final. Fue el segundo tumbo de la noche, luego del que había protagonizado el campeón Matías Audino, los dos felizmente sin consecuencias físicas para los pilotos, a pesar de los múltiples deterioros de sus máquinas.

Tras relanzarse la competencia, Zbrun inició un decidido ataque sobre Franco, que lo llevó a capturar la punta, aunque hubo un intento de recuperación de quien venía al frente, que tras un roce con el flamante líder culminó en trompo para el representante de Porteña, que lo relegó considerablemente.

De esa manera, el piloto de Rafaela se encaminó hacia un triunfo sin sobresaltos en la primera fecha del Play Off, seguido por Mariano García, Javier Penezone, Cristian Molardo y Leandro Giraudo, en tanto que Henry Merke ocupó el último lugar en el podio tras conocerse la sanción de cinco puestos a Tomás Platini.

La programación desarrollada en el predio deportivo “Octavio Bessone”, propiedad de la Asociación Midgets del Litoral, convocó a 47 participantes y estos fueron los resultados oficiales:

Primera serie: 1° Diego Haspert; 2° Matías Baronetto y 3° Jorge Walker.

Segunda serie: 1° Mariano García; 2° Gonzalo Zbrun y 3° Santiago Eisenacht.

Tercera serie: 1° Emiliano Torassa; 2° Maximiliano Battaglino y 3° Jorge Destefani.

Cuarta serie: 1° Matías Franco; 2° Exequiel Gili y 3° Federico Maletto.

Quinta serie: 1° Javier Penezone; 2° Néstor Bosio y 3° Nicolás Felippa.

Sexta serie: 1° Cristian Molardo; 2° Henry Merke y 3° Jorge Lovera.

Primera semifinal: 1° Matías Franco; 2° Javier Penezone; 3° Oscar Giraudo; 4° Ezequiel García y 5° Hernán Filippi.

Segunda semifinal: 1° Mariano García; 2° Cristian Molardo; 3° Leandro Giraudo; 4° Jorge Destefani y 5° Maximiliano Battaglino.

Tercera semifinal: 1° Emiliano Torassa; 2° Exequiel Gili; 3° Mariano Bacci; 4° Marcos García y 5° Ulises García.

Cuarta semifinal: 1° Gonzalo Zbrun; 2° Henry Merke; 3° Rodrigo Peretto; 4° Tomás Platini y 5° Matías Maina.

Primera prefinal: 1° Hernán Filippi; 2° Ezequiel García; 3° Jorge Destefani; 4° Nicolás Felippa y 5° Federico Maletto.

Segunda prefinal: 1° Tomás Platini; 2° Matías Maina; 3° Lucas Zbrun; 4° José Kunz y 5° Andrés Osorio.

Final: 1° Gonzalo Zbrun; 2° Mariano García; 3° Javier Penezone; 4° Cristian Molardo; 5° Leandro Giraudo; 6° Henry Merke; 7° Matías Maina; 8° Oscar Giraudo; 9° Ezequiel García; 10° Hernán Filippi; 11° Tomás Platini; 12° Rodrigo Peretto; 13° Matías Franco; 14° Emiliano Torassa; 15° Exequiel Gilli… excluido Mariano Bacci.



EN MINIMIDGETS

Primera serie: 1° Benjamín Franco; 2° Emanuel Ramírez y 3° Lisandro Dalmasso.

Segunda serie: 1ª Mariamar Korab; 2° Bautista Boscatti y 3° Pedro Pomba.

Final: 1° Benjamín Franco; 2° Saimon Cuenca; 3ª Mariamar Korab; 4° Lisandro Dalmasso; 5° Bautista Boscatti; 6° Thiago Gaggi; 7° Rodrigo Lovera; 8° Ian Lovera; 9° Aaron Caglieris; 10° Santiago Mansilla y 11° Pedro Pomba.



PRÓXIMA FECHA

Se disputará el sábado 4 de marzo -segunda del Play Off- en el circuito “Juan F. B. Basso” de Vila.