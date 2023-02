La Provincia apuesta al talento: becará a jóvenes para que sigan estudiando

El gobierno de Omar Perotti, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, abrió diferentes convocatorias que tienen por objetivo crear oportunidades y herramientas para mujeres y jóvenes de la provincia.

Se trata de varias líneas de apoyo que buscan promover la formación de graduadas y graduados, impulsar que realicen cursos de especialización o posgrados orientados a satisfacer las necesidades relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación, y que puedan conseguir o mejorar su inserción laboral.

Al respecto, la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marina Baima, afirmó que “la provincia de Santa Fe apuesta al talento, es uno de nuestros principales motores para el desarrollo de políticas públicas de impacto. Buscamos a las y los jóvenes con ganas de seguir estudiando y perfeccionándose en áreas estratégicas que relevamos desde los sectores productivos, para hacer crecer nuestra Santa Fe basada en el conocimiento”.

“Estas convocatorias buscan acompañar a cada santafesino y santafesina que quiera seguir formándose y esté decidida a incorporar esos conocimientos para transformar desde su lugar de trabajo, a partir de los saberes que adquieran en los distintos programas de formación, cursos, posgrados y maestrías. Son líneas que componen un eje fundamental que vincula los desafíos más grandes, que es que cada santafesino y santafesina sea parte de la transformación y el agregado de valor en la provincia. Estos ejes fueron trazados junto a las consejeras y consejeros, y ‘Talento’ es el eje central en este 2023. Sabemos que hay que dar oportunidades, generar inclusión, y estas convocatorias buscan trazar más igualdad para quienes les es más difícil seguir formándose”, agregó la funcionaria.



BECAS DEL CONOCIMIENTO

La convocatoria Becas del Conocimiento 2023, que ya se encuentra abierta, tiene por objetivo contribuir en la formación científico-tecnológica de jóvenes, con residencia en la provincia de Santa Fe, en temas estratégicos provinciales que fortalezcan el talento, empleo y equidad social.

A través de esta línea, se otorgarán becas de matrícula para la realización de cursos de especialización certificados y posgrados acreditados estratégicos vinculadas a carreras y cursos de Ambiente y cambio climático; Ciencias de la Vida; Ciencias Económicas y Negocios; Gestión del Conocimiento; Digitalización y TICs; Cadenas de valor de Cannabis Sativa.

Las y los postulantes podrán solicitar Aportes No Reembolsables (ANR), en concepto de ayuda económica pudiendo cubrir total o parcialmente la solicitud, de hasta $450.000 para Becas de posgrado y de hasta $200.000 para Becas de capacitación. Está destinada a personas de hasta 39 años de edad, que residan en la provincia de Santa Fe, que posean título o acreditación en carreras de al menos cuatro años de duración relacionadas a Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática, Diseño y Economía.

Para consultas, enviar un mail a [email protected]



BECAS DE MOVILIDAD

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Esta convocatoria tiene por objetivo contribuir con las políticas de igualdad en la ciencia y la tecnología, a través del otorgamiento de becas de apoyo a la movilidad nacional e internacional de mujeres y disidencias del sistema científico santafesino para asistir y participar en actividades o eventos científicos.

En este caso, podrán postularse mujeres que desarrollen actividades científicas en instituciones públicas ubicadas en la provincia de Santa Fe.

Se financiarán becas de movilidad nacionales, de hasta $200.000 para movilidad de corta duración y de hasta $400.000 para movilidad de larga duración; e internacionales, de hasta $450.000 para movilidad de corta duración y de hasta $800.000 para movilidad de larga duración.

Además, se podrá solicitar un adicional por actividades de cuidado no remunerado. Se trata de un componente adicional que apunta a brindar apoyo a quienes tengan hijas o hijos menores a 12 años o personas mayores o con discapacidad a cargo. Se destina a cubrir gastos extra de cuidado que podrá ocasionar la movilidad con un tope máximo de $3.000 diarios hasta 45 días hábiles.



FINALIZACIÓN DE CARRERAS STEM

Este programa busca apoyar la finalización de carreras STEM de aquellas mujeres que por distintos motivos (laborales, familiares, etc.) hayan debido retrasar o abandonar temporalmente la carrera de grado, con el objetivo de que logren obtener su título de grado para conseguir o mejorar su inserción laboral.

Podrán postularse mujeres y feminidades que sean estudiantes de carreras de grado de ingeniería dictadas en las universidades públicas con sede en la provincia de Santa Fe. Se financiarán becas de hasta $50.000 por mes, durante un plazo máximo de 8 meses, a quienes estén cursando el último tramo de la carrera para que puedan finalizarla, obtener su título y conseguir o mejorar su condición laboral. Hay tiempo de postularse hasta el 27 de febrero.