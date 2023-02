La política santafesina en el "cono del silencio"

Hay rosca por todos lados, pero no todos muestran fotos sino todo lo contrario, mantienen un bajo perfil.



Por Darío H. Schueri



Desde Santa Fe.- Dicen que cuando las naves tripuladas ingresan a la atmósfera terrestre, se produce un “cono de silencio” de radio. Así es como nos sentimos por estos días los que describimos la política. Entramos de a poco en la etapa de las definiciones (se cree que los dos últimos viernes de abril serán los cierres de listas) y la psicosis se adueña de la “clase política”. Una palabra de más -casi un gesto diríamos- podría arruinar una pretendida precandidatura.



PEROTTI Y EL

JUEGO DEL MISTERIO

Quien ha hecho un culto -desde siempre- de la intriga es Omar Perotti; y no va a cambiar ahora. Hasta dudamos si algunos de sus “íntimos” tiene alguna aproximación de sus estrategias. “Que jueguen todos; después el que mejor mida, será”, nos reveló el propio Perotti en noviembre del año pasado, cuando le preguntamos si tenía un pre candidato a gobernador “in pectore”.

Siguiendo esa línea de razonamiento, sabido es que Roberto Mirabella también cambió juegos de cubiertas (usábamos esa misma figura la semana pasada para el candidato radical Maximiliano Pullaro) en pos de “hacerse conocer” como aspirante a la gobernación en toda la vastedad de esta Provincia. Ahora, quizás por consejo de sus asesores de campaña, es tiempo de los videos “hechos con el celular” (dan un tono de familiaridad y empatía del candidato) en Instagram y otras redes sociales.

Además de Mirabella, ¿quién o quienes “caminan” la Provincia?. Suele verse a la ministra de Gobierno, Celia Arena, junto al Gobernador Perotti en actos, pero quizás sea por protocolo, aunque últimamente advertimos que está centrando esfuerzos en acompañar al precandidato a intendente de Santa Fe Ignacio Martínez Kerz, ¿con aspiraciones a primera concejala tal vez?.

El ministro de la Producción, Daniel Costamagna, trabaja codo a codo con los productores afectados por la sequía, inaugura obras de los Caminos de la Ruralidad y genera instancias de encuentro con productores, entidades y autoridades de todo el territorio.

El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, suele estar con Perotti en los actos, pero más bien lo encasillaríamos como el armador de la campaña “Perotti diputado 2023”.



PULLARO ESPERA A SUS

CONTRINCANTES PARA LAS PASO

En la oposición, huelga decir que Pullaro es quien espera para las PASO del 2 de Julio a su/s contrincante/s internos.

Tal como señalábamos la semana pasada, en este orden de aparición podrían ser: Carolina Losada (UCR), Pablo Javkin (CREO), Dionisio Scarpín (UCR), Betina Florito (ERF), Clara García (PS) y últimamente Mario Barletta (UCR). De la expectante Losada se dice que durante la primera quincena de marzo se conocería su decisión.



ARRANCA EL DECISIVO

AÑO PARLAMENTARIO

Esta semana se reanudarán las sesiones en la Legislatura santafesina. Uno de los temas convocantes será la presencia del ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, ante la comisión Bicameral de Seguimiento del estado de Emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario junto con todo el equipo del Ministerio, incluido el nuevo secretario financiero, Gustavo Bode. Será para presentar un análisis exhaustivo y conjunto de los datos, a raíz del pedido del Poder Ejecutivo de ampliar hasta fines de este año la Ley de de Emergencia en Seguridad.

Esta vez Rimoldi no tendrá que transpirar como en octubre del año pasado, cuando la ex secretaria financiera, Ana Morel se adueñó del escenario durante la interpelación en el recinto de Diputados, enfrentándose duramente con legisladores.



¿HABRÁ NUEVO DIBUJO

EN LA OPOSICIÓN?

¿Cómo será el dibujo político y el accionar parlamentario a partir de este año, en el hemiciclo de Diputados después de la foto fundacional del “frente de frentes”?

Si bien la respuesta la tendremos cuando cierre el plazo de presentación de alianzas (¿21 de abril?), recordemos que en la última sesión de diciembre del 2022 ese arco iris opositor mayoritario se subdividía en los siguientes bloques: el mayoritaria Neo - Evolución junto con la Coalición Cívica; Juntos por el Cambio (UCR y PRO), Encuentro Republicano Federal, UNO y CREO. También el FPCyS (PS – PDP y GEN).

Bienvenidos al mágico mundo de la política. Pasen y vean.