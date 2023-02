Premios Grammy: la industria musical tuvo su gran noche

La industria musical tuvo su gran noche con la edición número 65 de la entrega de los Premios Grammy en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, con un escaso protagonismo argentino. Con destacados shows en vivo, como los que brindaron Stevie Wonder, Bad Bunny, Madi Cunningham y Lizzo, entre otros, los distintos géneros musicales tuvieron a sus ganadores -y perdedores- en esta tradicional ceremonia.

Beyoncé hizo historia al ganar cuatro premios, lo que lleva el total de su carrera a 32 y supera así al difunto director de música clásica, Sir Georg Solti, como la persona más galardonada en la historia de los Grammys. La superestrella ganó mejor grabación dance/electrónica por “Break My Soul”, mejor interpretación de R&B tradicional por “Plastic Off the Sofa”, mejor canción de R&B por “Cuff It” y mejor álbum dance/electrónico por Renaissance.

Además de las actuaciones y la entrega de los galardones, la noche de los Grammy también contó con la alfombra roja previa, en la que los looks de los artistas -y sus parejas- dieron de qué hablar.

Uno de los más llamativos a la hora de elegir qué ponerse fue Harry Styles, quien ganó con "As it was" el premio a Mejor Álbum Pop Vocal, sorprendió con una suerte de homenaje a los arlequines: una única prenda de tirantes y piernas largas, decorada con coloridos rombos.

Ya comenzada la función, otra de las actuaciones que llamaron la atención fue la de Taylor Swift, aunque no arriba del escenario: cuando el puertorriqueño Bad Bunny empezó a cantar "Después de la playa", todos se levantaron de sus asientos, pero la blonda estadounidense fue una de las que más movió su esbelto cuerpo, atrayendo decenas de miradas en vivo y millones del otro lado de la pantalla.

Además de hacer bailar a Taylor Swift, el rapero caribeño también ganó la estatuilla a "Mejor Álbum de música urbana" por su obra "Un verano sin ti".

Otros de los que se llevaron un Grammy fueron Kendrick Lamar (Mejor Álbum de Rap por Mr. Morale & the Big Steppers), Willie Nelson (Mejor Álbum de country por A Beautiful Time), Beyoncé (Mejor Canción de R&B por Cuff It) y Michael Bublé (Mejor álbum pop vocal tradicional por Higher), entre otros.

En tanto, Kim Petras se convirtió en la primera mujer transgénero en ganar un Grammy: obtuvo la estatuilla en la categoría "Mejor actuación de dúo o grupo" por Unholy, junto a Sam Smith.

Respecto a los representantes argentinos en Los Ángeles, el único en quedarse con uno de estos destacados galardones fue el pianista Leo Genovese, quien estaba nominado en la categoría Mejor solo improvisado de jazz por su performance en "Endangered Species" junto al saxofonista estadounidense Wayne Shorter: sin embargo, ninguno de los dos artistas concurrió a la ceremonia.

No tuvieron la misma suerte Fito Páez, quien competía con "Los años salvajes" en la categoría Mejor disco de rock/alternativo latino, y Ástor Piazzolla, nominado en la categoría Mejores notas de un álbum con "The American Clavé Recordings": la catalana Rosalía, con su destacado "Motomami", y los estadounidenses Wilco, por la reedición de los 20 años de "Yankee Hotel Foxtrot", se llevaron las estatuillas en esos rubros, respectivamente.