Su ex le hurtó el celular

Una mujer declaró ante efectivos policiales, que en la mañana del sábado se encontraba en casa de una amiga en calle Anduiza al 100 -barrio Villa del Parque- junto a su expareja, un joven de 18 años, y que había dejado su celular en una habitación arriba de un equipo de música.

La mujer relató que, luego de unos momentos no estaban más ni el celular ni su ex. Fue a buscarlo para que le devuelva el teléfono y el joven le habría respondido que no se lo devolvería y que además la había agredido.

En esos momentos se acercó la progenitora del joven -quien también habría agredido a la mujer-, y los efectivos actuantes dieron conocimiento a la Fiscal en turno quien dispuso se realicen las medidas necesarias para recuperar el bien sustraído y notifiquen de la causa al autor de la misma.

En consecuencia, personal de la Subcomisaría Nº 1 logró en tratativas con el joven que este entregue el celular malhabido, siendo este un teléfono Samsung A23, al mismo tiempo que lo notificaron de las causas por “hurto” y “lesiones leves dolosas”. En cuanto a la progenitora del mismo la notificaron por el delito de “lesiones leves dolosas”.

Asimismo, el teléfono celular fue restituido a la víctima.