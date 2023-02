9 de Julio perdió ante Atenas y se quedó sin ascenso

9 de Julio de Rafaela perdió esta tarde por 1 a 0 ante Atenas de Río Cuarto, que de esta manera logró ascender al Torneo Federal A 2023, en un partido que se disputó ante casi 5.000 personas en el estadio de Sportivo Belgrano de San Francisco. El único gol fue obra de Nicolás Parodi a los 21 minutos del segundo tiempo, en el que hubo reclamos por parte del equipo rafaelino por entender que hubo falta contra el arquero Joaquín Gómez. No obstante, el árbitro sanjuanino, Pablo Núñez, de muy mala actuación, convalidó el tanto.

La final, que se jugó con una temperatura de 32°C, fue trabada con muy pocas situaciones de gol frente a los arcos. Y en el primer tiempo el juez principal amonestó a varios jugadores de 9 de Julio y con decisiones polémicas pareció inclinar la cancha a favor del equipo de Río Cuarto.

De todos modos, el conjunto juliense propuso muy poco y no llegó al arco rival, en tanto que el arquero Joaquín Gómez se convirtió en figura.

En el segundo tiempo, el encuentro había entrado en una meseta, donde no había ideas para generar oportunidades de gol. Hasta que Atenas armó una jugada rápida desde la mitad de la cancha que dejó a Nicolás Castro frente a Gómez, quien tapó abajo pero quedó en el piso tras recibir un golpe en el rostro por parte del atacante. El rebote fue aprovechado por Facundo Quiroga pero su remate dio en el travesaño y luego fue Parodi, quien de cabeza, marcó el tanto.

Así ganó Atenas de Río Cuarto pic.twitter.com/HGOE0E83Lj — Diego Mizraji (@dmizraji) February 5, 2023



Después 9 de Julio fue con más ganas que ideas, tiró centros al área pero nunca llegó con claridad. Y se quedó sin ascenso.

¿OTRA CHANCE?

El portal Ascenso del Interior publicó que el Consejo Federal evalúa la posibilidad de otorgar dos ascensos adicionales para el Federal A, que se disputaría entre los cuatro equipos que perdieron la final este domingo, es decir 9 de Julio de Rafaela, San Martín de Mendoza, Independiente de San Cayetano y Camioneros Argentinos del Norte, de Salta.

La idea es llevar a 36 la cantidad de equipos para esta temporada y dividir su desarrollo en cuatro zonas con nueve clubes cada una.

FINALES DEL REGIONAL AMATEUR

-San Martín (Mendoza) 0-0 El Linqueño (Buenos Aires) - Linqueño ganó por penales 4-2

-Sol de América (Formosa) 2-1 Camioneros Argentinos del Norte (Salta)

-Atenas (Río Cuarto) 1-0 9 de Julio (Rafaela)

-Germinal (Rawson) 3-1 Independiente (San Cayetano) - Suspendido por agresiones al árbitro