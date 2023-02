Unión recibe a Instituto y Colón visita a Godoy Cruz

Unión será local este domingo contra Instituto de Córdoba, en uno de los partidos correspondientes a la segunda jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El juego comenzará a las 21.30 en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, con transmisión de TNT Sports.

Unión se llevó un buen punto de la cancha de Banfield (0-0) en el inicio y dejó en claro que será un equipo con orden y pragmatismo a lo largo de este campeonato.

Por su parte, Instituto, dirigido por el rafaelino Lucas Bovaglio, arrancó con un 0-0 en casa contra Sarmiento de Junín, en el que mostró puntos altos como su intención y propuesta ofensiva, liderada por Santiago Rodríguez y Gabriel Graciani -goleador en la Primera Nacional- y mucha firmeza de su central en el fondo: Fernando Alarcón.



COLÓN EN MENDOZA



A partir de las 21:30, Godoy Cruz y Colón protagonizarán su choque por la fecha 2 del torneo Argentina - Liga Profesional 2023, en el Mundialista de Mendoza. El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior (1-0 vs Barracas). En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato (1-2 vs Lanús).

Luis Lobo Medina será el juez que impartirá justicia en el encuentro.



OTROS PARTIDOS. 17hs Independiente vs Platense, 21.30hs Atlético Tucumán vs Talleres. Lunes: 20hs Gimnasia vs Defensa, 21.30hs Huracán vs Banfield.