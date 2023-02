Soloa: “un plantel muy competitivo, diferentes edades y mucho potencial”

Atlético de Rafaela le puso punto final a su pretemporada. La extensa espera terminó y la cuenta regresiva para volver a la competencia oficial ya comenzó. El próximo viernes a las 21.00 hs. el equipo de Ezequiel Medrán recibirá a Tristán Suárez en el inicio de la temporada 2023 de la Primera Nacional, en su zona B.



Las últimas temporadas fueron malas y uno de los principales objetivos es volver a poner a la ‘Crema’ en los primeros lugares.



El plantel tuvo una renovación. Se fueron 11 y llegaron 8 (que serán 9 o 10) y algunos de los que continúan, caso Facundo Soloa, entienden a la perfección todo lo que se jugará el elenco rafaelino en el torneo que se aproxima.



“El objetivo siempre es pelear por cosas importantes, eso esta claro, el año pasado la pasamos mal y queremos cambiar esa imagen”, indicó el mendocino de 26 años, que a la hora de describir el modelo 2023 contó: “Un equipo muy agresivo con virtudes y defectos que está predispuesto a mejorar, y un grupo que sabe lo que quiere lograr, con perfil bajo y mucho trabajo”.



El 8 de octubre de 2022 fue la última presentación oficial de Atlético, en la derrota 2-0 vs Riestra en Alberdi y la espera ‘se hizo muy larga’, coincidió Soloa, que a la hora de referirse a cómo está, indicó: “La verdad que siento muy bien, se armó un grupo sano con muchas ganas de trabajar y queremos que empiece ya el torneo”.



Y de las malas también se aprende. Y en un torneo tan competitivo como lo es la Primera Nacional, el Colo analizó: “Considero que no hay margen de error, si bien hay chicos nuevos, los que quedamos sabemos que no podemos permitir que vuelva a pasar por algo como lo del año pasado”.



Con la intención de posicionarse lo más arriba posible en el torneo, el equipo tuvo una renovación. “Se armó un plantel muy competitivo, diferentes edades y mucho potencial”. Y una de las claves estará en “imponer nuestra localía, ganar en casa siempre favorece pero todos conocemos cómo es esta categoría por más que te refuerces con de todo cualquiera le gana a cualquiera”.



El primer paso lo dará en el Monumental y “es importante para nosotros arrancar ganando en nuestra cancha con nuestra gente”, advirtió Soloa.