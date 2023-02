Macri: "dejará una bomba económica"

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El ex presidente Mauricio Macri realizó una recorrida por la ciudad pampeana de Santa Rosa, en donde advirtió que el Gobierno dejará una "bomba económica" y respaldó a los precandidatos del PRO que competirán la semana que viene en las elecciones provinciales.

"A pesar de la bomba económica que está dejando este gobierno, la Argentina tiene un enorme futuro", sostuvo el ex mandatario, en un discurso ante unas 300 personas en un local partidario.

El líder del PRO afirmó que la Argentina está siendo gobernada "por la peor versión del peronismo" y remarcó: "Vengo a transmitirles a los pampeanos una profunda esperanza, porque siento que la claridad que estamos teniendo no la teníamos en 2015".

Además de cuestionar "los crecientes desequilibrios que está generando el ministro Sergio Massa en la economía", Macri respaldó al diputado nacional y aspirante a la gobernación Martín Maquieyra y al postulante a intendente de la ciudad capital Martín "Cato" Ardohain, de cara a las elecciones provinciales del domingo 12 de febrero.

"La Pampa es una provincia que ha mostrado seriedad y sensatez, pero también le ha costado animarse a cambiar. Les digo a los queridos pampeanos que se animen a apostar a que el perfil de La Pampa pueda ser la innovación, nuevas actividades, que los jóvenes encuentren cosas que los desafíen en su provincia. Y la propuesta joven de Martín para gobernador y Cato para intendente es exactamente eso. No van a perder lo que tienen y van a sumar muchas cosas", afirmó.