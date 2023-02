La Oficina de Empleo del Municipio realizó el Taller de confección de CV

Con la organización de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Rafaela, se llevó a cabo el "Taller de confección de currículum vitae" abierto a todas las personas que se encuentran en la búsqueda de trabajo o buscan una actualización de su carta de presentación.

El coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia, explicó que “el año pasado tuvimos una cantidad increíble de participantes, por eso es tan importante esta política y que siga sosteniéndose, por lo cual llevamos a cabo una nueva edición”.

“La intención es generar condiciones para el armado del documento y para que las personas que estén en busca de un trabajo, cuenten con una herramienta más para lograr esa oportunidad”, sumó el funcionario local.

Ruggia valoró que brinden este servicio desde la Oficina de Empleo, pero sostuvo que estas reuniones masivas también ayudan a que las personas puedan realizarlo y actualizarlo de manera autónoma. “El año pasado tuvimos aproximadamente 40 cursos de currículum vitae. Y también, un punto a destacar es que estos documentos son cargados en la base de datos de la Oficina, para luego ser derivados a diversos programas”; concluyó.



EXPERIENCIAS

Seguidamente Camila, participante de 19 años, comentó: “Vine porque quiero realizar mi currículum vitae y buscar trabajo. Esta herramienta me parece importante para tener una buena carta de presentación ante un empleador. Me llevo además información para seguir actualizándolo cuando lo necesite”.

Por último, Pablo, de 24 años, resaltó que es importante siempre estar actualizado en lo que las empresas piden. "Creo que poder tener un buen currículum ya es un paso para al menos poder llegar a la entrevista y luego a ese trabajo tan esperado. Yo ya cuento con mi trabajo pero me gustaría poder hacer una jornada completa, entonces vine para perfeccionarme y seguir buscando trabajo", expresó.