Victorias de Irlanda y Escocia en el inicio del Seis Naciones

El seleccionado de Escocia dio la sorpresa al derrotar ayer a Inglaterra por 29-23, de visitante, en un encuentro que se disputó en el mítico estadio Twickenham de Londres, válido por fecha inicial del torneo Seis Naciones.

Con dicho triunfo, Escocia alcanzó el tercer triunfo consecutivo en el torneo Seis Naciones frente a Inglaterra y se mantiene puntero junto a Irlanda con cinco puntos.

El encuentro tuvo un trámite parejo en la primera parte, con un leve dominio de Inglaterra en el manejo de la pelota y el juego territorial, aunque solo le sirvió para alcanzar un parcial favorable de 13-12.

En la parte complementaria, Escocia emparejó las acciones y logró el ajustado triunfo con el try marcado por la figura del encuentro, Duhan ven der Merwe, a cinco minutos del final del encuentro.

Inglaterra, el más vencedor del torneo Seis Naciones con siete títulos, comenzó la competencia con un juego opaco y sin variantes ofensivas que le costaron un duro revés de local en Londres.

El equipo de la "Rosa", que será rival de Los Pumas en el Mundial de Francia 2023, el próximo 9 de septiembre en la ciudad de Marsella, contó con el debut del entrenador Steve Bothwick, quien reemplazó al australiano Eddie Jones.

Este domingo cerrarán la primera fecha en el estadio Olímpico de Roma los seleccionados de Italia y Francia, desde las 12 hora argentina.



GOLEADA DE IRLANDA

A GALES EN CARDIFF



El seleccionado de Irlanda derrotó ayer, abultadamente con punto bonus, a su par de Gales por 34-10, en el encuentro inaugural de la 24ta. edición del torneo de las Seis Naciones de Rugby.

El partido se jugó en el Principality Stadium de Cardiff, en Gales, y al término de la primera parte Irlanda se imponía categóricamente por 27-3.

Irlanda, primero en el ranking oficial de la World Rugby, justificó su holgado triunfo con un primer tiempo electrizante en el que marcó tres tries obtenidos por Caelan Doris, James Ryan y James Lowe. En la parte complementaria, Irlanda mantuvo la ventaja pese al dominio de Gales, que consiguió su única conquista por intermedio del try marcado por Liam Wiians, mientras que Josh van der Flier anotó un nuevo try para los irlandeses.



Las posiciones son las siguientes: Irlanda y Escocia 5, Inglaterra 1, Gales, Francia e Italia 0.

En la próxima fecha, el sábado 11, se medirán Escocia-Gales e Irlanda-Francia, mientras que el domingo 12 lo harán Inglaterra-Italia.