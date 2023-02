La rutina de pretemporada para CRAR comenzó hace un par de semanas y, en este tiempo que lleva de trabajos arduos, le hace frente al calor y no escatima esfuerzos de cara al desafío que le presenta este 2023: el principal certamen de ascenso del Torneo Regional el Litoral, que comenzará el sábado 4 de marzo.



Estar en los primeros planos es una de las metas que siempre se traza el elenco rafaelino, aunque el flamante Head Coach, Alejandro Chiavón, dejó en claro las prioridades: “La idea es que los chicos se sientan identificados con un Plantel Superior, no del primer equipo o el tercero. Acá se va a competir por ganarse el lugar, la zanahoria va a estar a la vista de todos y se evaluará tema asistencias, disciplina, mejoras en el juego, y desde ahí se armarán los equipos en pos de mejorar lo que se hizo el año pasado para que los chicos se diviertan dentro de la cancha, después, con el correr del año se verá hacia dónde vamos”.



El formato de competencia, con partidos de ida y vuelta, ya se conoce y aún resta saber cómo serán las definiciones de los tres niveles del TRL. El debut de CRAR será en Paraná ante Tilcara.



“Creo que va a ser un campeonato muy parecido al del año pasado, bastante competitivo donde la idea es que si hacemos las cosas bien, con la intensidad y la seriedad que vamos a buscar que se haga, puede haber una linda sorpresa a fin de año”, indicó Chiavón.



Luego, a la hora de referirse al crecimiento que viene sosteniendo CRAR en los últimos años, el principal entrenador del Verde apuntó: “El club no para de crecer, es sorprendente en la parte edilicia, en lo deportivo, en la cantidad de chicos, en socios, por suerte crece y eso es lo que te da el empujón y hacen que las cosas mejoren día a día, pero el club está siempre en constante movimiento”.



Junto a Chiavón, el Staff Técnico 2023 del Plantel Superior de CRAR lo conforman: Cristian Cinalli, Daniel Fuglini, Gustavo Beninca, Carlos Strickler, Orlando Long y Nicolás Gutiérrez.

CRAR trabaja los días sábado, lunes, martes y jueves. Para el sábado 25 de febrero fue programado un amistoso ante Universitario de Rosario, como visitante.



EL FIXTURE DEL VERDE



El Torneo Regional del Litoral 2023, en sus tres niveles, ya tiene definido el fixture y el formato de la primera etapa. Aún los dirigentes deben resolver cómo serán las instancias finales, con los ascensos y descensos de cada categoría.

CRAR, que estará en Segunda División, tendrá el siguiente fixture: Fecha 1: Tilcara de Paraná (V). Fecha 2: La Salle (L). Fecha 3: Provincial (V). Fecha 4: Logaritmo (L). Fecha 5: Alma Juniors (V). Fecha 6: Los Caranchos (L). Fecha 7: Libre. Fecha 8: Jockey Venado Tuerto (V). Fecha 9: Universitario Santa Fe (L).

Desde el 20 de mayo, en adelante, se jugarán las revanchas.