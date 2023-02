Más Pymes captaron fondos en el Mercado de Capitales

Los fondos captados en el Mercado de Capitales Argentino por medio de todos sus instrumentos, alcanzaron el año pasado un total de U$D 5.658 millones; monto que implica un descenso del 10,7% comparado con 2021, destaca en sus conclusiones un reciente informe elaborado por el Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

El financiamiento captado por las Pymes durante 2022, comprendió un acumulado de U$D 2.262 millones, lo cual implica un crecimiento del 43% respecto del año previo, subraya el reporte. Este monto expresado en dólares representó el mayor valor registrado desde 2015, mostrando así un incremento de 161,9% durante ese período.

El reporte del CES sintetiza la información referente al desempeño de los instrumentos de financiamiento en el mercado de capitales argentino durante el período 2022, y para su elaboración tuvo como fuentes principales las publicaciones

de la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo regulador de dicho sector económico, e información adicional proveniente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En términos generales, el 2022 ha representado para la Argentina otro año de grandes desafíos. Si bien, técnicamente, la actividad económica nacional continuó el período de recuperación que pudo observarse desde mediados del 2021 -año durante el cual dicho nivel ascendió al 6,8%-; el ritmo de dicho crecimiento se ha desacelerado notablemente. Al respecto, según estimaciones del INDEC, la actividad económica acumuló un incremento del 2,1% en los primeros once meses de 2022, en línea con los efectos colaterales de la emergencia sanitaria global y las condiciones adversas acaecidas tanto en el mercado local como internacional, sostiene el informe.

En este marco, a nivel macroeconómico nacional, la fragilidad de las reservas, el atraso cambiario, los desequilibrios fiscales, la aceleración inflacionaria, entre otros, fueron algunos de los problemas que se agudizaron a lo largo del año. Y a esto debe sumarse la sequía, generando serias dificultades al entramado agroindustrial argentino.

Por su parte, el sector bursátil local logró mantener una racha alcista evidenciando signos de una recuperación parcial significativa. En este sentido, el S&P MERVAL y el S&P BYMA General aumentaron su valor en dólares en un 142,0 y 143,6%1 durante el año, respectivamente.

En lo que refiere al contexto internacional, la actividad económica global se encuentra en una desaceleración generalizada durante los últimos meses. En base a pronósticos del FMI y el Banco Mundial se prevé que 2022 cierre con un crecimiento promedio del Producto Bruto Mundial cercano al 3,2%. En este punto, como hito destacable del año, cabe mencionar el estallido del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, hecho que profundizó una serie de problemáticas que marcaron la dinámica internacional a lo largo del 2022, entre las cuales, se podrían mencionar la crisis energética, los problemas de suministro o abastecimiento asociados a las perturbaciones en el comercio internacional, mayor inflación derivada del alza en los precios de los alimentos y la energía, e incertidumbre y volatilidad creciente en los mercados financieros.



FONDOS CAPTADOS POR EL

MERCADO DE FINANCIAMIENTO

En el 2022, los fondos captados en el mercado de capitales argentino por medio de todos sus instrumentos de financiamiento alcanzaron un total de USD 5.658 millones, lo que evidencia un descenso del 10,7% en la comparativa con el 2021.

Respecto a la participación de cada instrumento, durante 2022 el 71,5% del financiamiento total estuvo concentrado en tan sólo dos herramientas: las obligaciones negociables y los cheques de pago diferido. Todos los restantes componentes, individualmente, presentan una participación significativamente menor: PA (16,9%), FF (10,9%), FCE (0,6%) y FCIC (0,2%). En cuanto a AA, las colocaciones fueron nulas para todos los meses de 2022.

Partiendo de la base de un total de siete instrumentos utilizados, cuatro de ellos presentan un aumento interanual en los montos colocados, agrega el informe del CES. Dentro de este grupo se destacan los Pagarés Avalados (PA), que triplicaron las cifras de 2021 (+310,1% i.a). Por su parte, FCI y ONs muestran una caída del 68,0 y 38,8% respectivamente.

En el largo plazo, el financiamiento total de 2022 presenta una merma del 9,7% respecto a una década atrás, hecho que se traduce en una retracción aproximada de USD 600 millones. Respecto a la evolución de sus instrumentos, las alternativas se han ido incrementando con la incorporación de los PA, los FCIC y las FCE. Asimismo, los FF han perdido más de 30 puntos de participación, mientras que los CPD ganaron terreno (+22,5 p.p).

Otra herramienta para cuantificar la importancia del sector financiero dentro de la economía se halla en el ratio correspondiente al financiamiento total y el Producto Bruto Interno (PBI). En 2022 este coeficiente se ubica en torno al 2,0%, valor que se iguala al promedio de los últimos diez años. Sin embargo, esta cifra se encuentra aún por debajo del pico histórico observado en 2017, en el cual dicho número llegó a ser del 2,8%. En relación a 2022 comparado con 2021, la razón financiamiento total/PBI presenta una merma de 0,3 puntos porcentuales.



FINANCIAMIENTO

DE LAS EMPRESAS

En Argentina se listan unas 528.700 empresas, de las cuales el 98,2% son PyMEs. Al respecto, el financiamiento captado en 2022 por este grupo de empresas alcanzó un acumulado de USD 2.262 millones, lo cual implica un crecimiento del 43,9% respecto al año previo.

Más aún, no sólo el monto total de financiamiento (en valores absolutos) captado para estas empresas evidencia una importante suba entre 2021 y 2022 (por cifras de USD 690 millones), sino también su participación sobre el volumen total se ha incrementado significativamente: pasando del 24,8% en 2021 al 40% en 2022. En este sentido, un aspecto relevante a destacar resulta que el monto anual de financiamiento captado por las PyMEs (expresado en millones de dólares) a lo largo del 2022 representó el mayor valor registrado desde el 2015, representando así un incremento del 161,9% durante dicho período.

Por su parte, la evolución del financiamiento a este sector en el periodo 2015-2022 también presenta una tendencia alcista. Entre 2015 y 2019 se observa un crecimiento continuo en los montos para PyMEs, hasta superar los USD 1.500 millones anuales. Posteriormente, se destaca una fuerte contracción ocurrida en el 2020 (año de pandemia), donde la merma llegó a ser del 25,9%. A partir de entonces, se da una fase de recuperación significativa a lo largo del 2021 (31,7% i.a), situación que se mantuvo durante el año 2022, tal como se comentó anteriormente.

En cuanto a la composición del financiamiento al sector empresarial, el 89,1% se halla conformado por los CDP y PA, los cuales registraron montos colocados por USD 1.046 y USD 943 millones, respectivamente durante 2022. En segundo lugar, las ON y los FF tienen una participación del 4,5 y 4,7% respectivamente sobre el total financiado. Por último, las FCE mantienen una participación minoritaria en torno al 1,7%.



COSTOS DEL FINANCIAMIENTO

Durante el año pasado, la evolución de las tasas de interés de los documentos y cheques de pago diferido reflejan una dinámica particular: el financiamiento a través del mercado de capitales se torna más costoso en comparación al sector bancario tradicional. Particularmente, a comienzos del año, la tasa de descuento de documentos (línea gris) se encontraba en un 17,9% por debajo de la tasa de los cheques de pago diferidos (línea roja), posteriormente esta brecha se reduce al 1,8% en agosto para luego concluir 2022 con una diferencia del 20,4%.

En cuanto a la tasa de los adelantos en cuenta corriente, durante la mayor parte del año 2022 sobrepasa a aquella de referencia del sistema financiero. Asimismo, la tasa BADLAR resulta inferior, aunque muy cercana a la tasa de los CPD, a excepción del mes de junio donde la brecha se dispara al 14,1%, explica el CES en su informe.

Finalmente, con una inflación anual del 94,8% y tasas del sistema bancario y del mercado de capitales que giraron en torno al 70-75%, se advierte que en 2022 los costos para acceder a los instrumentos fueron competitivos, con tasas reales negativas.