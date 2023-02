El aumento del pan ya llegó a Rafaela

La inflación que vive en nuestro país no da tregua a los argentinos, y cuando se trata de algún aumento puntual de alimentos, es noticia. En la región del AMBA, por ejemplo, el kilo de pan se ubicará a partir de mañana entre $460 y $480 según informaron centros de panaderos.

"Lamentablemente no nos queda otra alternativa, ante los reiterados aumentos que venimos sufriendo en las tarifas de energía, combustibles y materias primas", explicó Martín Pinto, presidente del Centro de Industriales Panaderos de la localidad bonaerense de Merlo. Y agregó que tuvieron que tomar esta determinación para seguir cuidando la industria, las nuestras pymes y la fuente de trabajo de los panaderos".

Los principales aumentos que sufrieron en el último tiempo corresponden a las tarifas de electricidad y gas, además de los combustibles, según indicaron los representantes del sector en un comunicado de prensa.

De todas formas, el kilo de pan ya se comercializa a $500 en amplias zonas de la Ciudad de Buenos Aires y en algunos barrios del conurbano bonaerense.

En lo que respecta a Santa Fe, según información brindada por LT10, desde el Centro Industrial de Panaderos de la capital provincial informaron que el pan sufriría un incremento de entre el 12 y 15%. El mismo comenzó a regir desde ayer, pero se verá reflejado durante toda la próxima semana. De esta forma, el kilo pasará a costar entre $450 y $530 dependiendo de las variedades. En tanto, una factura tendrá un valor entre $120 y $140.

Al referirse a la baja en el consumo, Marcos Carignano, vocero de la institución, la describió como estacional, ya que siempre, en los meses de verano, se consumen menos los productos de panadería. "Creo que la gente entiende que no es un capricho del industrial panadero aumentar el precio, el cliente entiende", expresó.

Algo para tener en cuenta en todo este contexto, es que el gobierno nacional está subsidiando con unos 34.000 millones de pesos los precios de la harina mayorista, justamente para evitar que el consumidor sufra con nuevos aumentos. Según una nota publicada por el medio digital Bichos de Campo -especialista en campo y política agropecuaria- mientras el pan sube, muy pocos respetan los precios de la harina subsidiada por el gobierno. Son pocos los que se acatan a los valores de venta de la harina subsidiada, ya que una bolsa de harina de 25 kilos se debería vender a no más de $2000, pero algunas distribuidoras lo venden a $2750.

En lo que respecta a Rafaela sobre los costos del pan, diario LA OPINIÓN consultó a algunas panaderías de la ciudad. En una de ellas, nos dijeron que hasta el momento no tenían noticias de que iban a incrementar sus productos panificados a partir del lunes, y todavía venden el pan a $300 el kilo.

En otra ubicada en el sur de la ciudad respondieron que a partir de este lunes el precio del pan aumentará un 15%, llegando a $460 el kilo. “Esto se trasladará a los demás productos como las facturas, postres, masas y tortas”, nos explicó uno de los dueños. Al preguntarle cual pensaba que era el factor principal de este incremento, respondió que se debía al aumento de insumos y servicios.

Por su parte, José Luis Angeletti, dueño de la tradicional panadería Evamar de barrio San Martín, comentó lo siguiente: “Tras el aumento que rige desde el viernes en nuestra panadería, como en otras más de la ciudad, el precio del kilo de pan ahora es de $460; o sea subió un poquito, menos de un 10%. Estaba a $420 y se fue a $460. El tema del incremento viene por los insumos, o sea, en este caso, por ejemplo, la harina ha variado un poquito, aumentó un 5%, un 8%. Lo demás sí se encareció bastante, todo lo que es materia prima como margarinas, insumos para la elaboración de tortas tuvieron un 20, 25%, los huevos por ejemplo 15 días atrás valían $670 pero ahora cuestan $820 el cajón. Como esto te puedo decir un montón de cosas. Levaduras, grasas, todo eso aumentó y aparte de eso, tuvimos que pagar un bono de $24 mil pesos para cada empleado que a eso también hubo que afrontarlo. Desde el gobierno se imponen cosas donde después a la patronal se le hace muy difícil afrontar. Cuando tenés 5, 6 o 7 empleados como tengo yo, todos inscriptos, se hace una carga muy pesada y muy elevada que no es fácil si no tenés algún precio que acompañe todo eso. Las facturas también sufrieron un aumento del 10, 12%; todo lo que es pastelería también por ejemplo masas, postres, todo eso tuvo un incremento, pero es debido a la misma inflación que vamos teniendo día a día".

Al referirse a la situación inflacionaria, Angeletti dijo que "el tema es que ya nos estamos acostumbrando a eso y es una cosa que es muy fea, pero bueno, no queda otra que seguir para adelante y tratar de cuidarse, no de pasarse con el tema de los costos, pero tratar de cuidarse porque si vos llegas a desbarrancar chau, no te levanta más nadie”.

Vemos entonces que el aumento nacional del pan se va aplicando de a poco en nuestra ciudad y a criterio de cada panadero. Y parece ser que en el “Granero del Mundo”, el pan no es ni será la excepción en esta escalada inflacionaria que el país lamentablemente está transitado.