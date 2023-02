Niños y adolescentes disfrutan el verano con el programa municipal "Todos al agua"

“Todos al agua” es un programa municipal que trabaja en la inclusión social, ya que permite a los niños y adolescentes que no tienen la posibilidad de acceder a una colonia de vacaciones de manera particular, asistir a la pileta de manera gratuita.

De este modo, la Municipalidad de Rafaela cuenta con tres piletas ubicadas estratégicamente en distintos sectores de la ciudad para que los chicos de todos los barrios puedan asistir. Ellas son: la pileta municipal Granja El Ceibo, el Centro de Día Oeste y el Parque Balneario.

La secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, explicó que estuvieron visitando el Centro de Día Oeste y la pileta municipal Granja El Ceibo, donde pudieron dialogar con niños de distintos barrios de la ciudad, escuchando como han transitado estas tres semanas en la colonia de vacaciones, lugar donde no solo se les enseña a nadar sino que además tienen prácticas recreativas y se trabaja sobre diferentes valores de convivencia.

“Todos se manifestaron muy contentos y agradecidos, nadie quería que termine este período porque lo han disfrutado mucho, sobre todo con las altas temperaturas que se dieron durante enero. En lo que sigue, el día lunes estarán ingresando otros grupos de otros barrios y para nosotros, como Estado municipal, es un orgullo poder ofrecer este tipo de programas a todos los vecinos que tienen a sus niños que no cuentan con los recursos como para enviarlos a una colonia de vacaciones privada”, agregó la funcionaria.

Asimismo, remarcó que este programa no solo es gratuito sino que lo que más nos interesa a nosotros es brindar un espacio de contención social, educativa y recreativa, fortaleciendo valores como es el compartir con otros chicos con los que no se conocían. "Esto habla a las claras de una decisión política totalmente integradora ya que también pudieron participar niños con alguna discapacidad y todo ha sido un éxito”, comentó.

Finalmente Villafañe agradeció a todos los que hacen posible este tradicional programa municipal, "a los profes" de educación física, a los acompañantes, enfermeros y guardavidas.

"Es un gran equipo el que se desempeña en las distintas instalaciones que comprende el programa, los cuales, día a día, dan su mayor esfuerzo y atención para cuidar a todos los niños”, concluyó la funcionaria local.