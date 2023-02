9 de Julio y Atenas de Río Cuarto, por el ascenso al torneo Federal A

Este domingo finaliza el torneo Regional Amateur 2022-2023. Los ganadores de cada una de las ocho zonas definirán los cuatro lugares en el próximo torneo Federal A, certamen que dará comienzo en el mes de marzo.

Una de las finalísmas la disputarán 9 de Julio de Rafaela y Atenas de Río Cuarto. Dicho encuentro se jugará en el estadio Juan Pablo Francia, del club Sportivo Belgrano de San Francisco. Comenzará a las 17.00hs y contará con el arbitraje principal del sanjuanino Pablo Núñez.



Serán 90 minutos para el infarto. A todo o nada. Si al término del tiempo reglamentario siguen igualados habrá penales. Dos equipos que durante la temporada fueron de los más regulares.



El elenco Juliense se quedó con la zona Litoral Sur tras derrotar en la final a Atlético Uruguay de Concepción del Uruguay, mientras que Atenas hizo lo propio con San Lorenzo de Alem, Catamarca, para ganar la zona Centro. Ambas definiciones fueron muy parejas y se definieron en los penales.



En lo deportivo, ninguno de los entrenadores confirmó las alineaciones titulares en la previa. Por el lado del León, se esperaba por la evolución de Maximiliano Martínez. El santafesino, que a comienzo de semana parecía que no iba a llegar, fue teniendo una buena evolución de su tobillo y podría ser de la partida.



De esta forma, ‘Satanás’ podría repetir la formación que viene de utilizar en Entre Ríos, 11 que sería con Gómez; Martínez, Centurión, Loboa y Acuña; Larrea, Vera, Aguilar y Ruiz Diaz; Monserrat e Ibáñez.



A estos, los que viajaron fueron Segundo Cejas, Santiago Burkhard, Andrés Velazco, Augusto Laena, Brian Peralta, Agustín Sequeira y Augusto Baldesarre.



En el elenco cordobés, que dirige Sebastián ‘Sapito’ Montivero, tendrá una baja importante por acumulación de amarillas y es Emanuel Pentimalli, mediocampista ofensivo.



VENTA DE ENTRADAS



La final de este domingo se jugará con la presencia de las dos hinchadas en el estadio de Sportivo Belgrano de San Francisco. Aquellos que quieran presenciar al encuentro tendrán tiempo hasta hoy al medio día para sacar su entrada. Si bien en un primer momento se anunció que la venta se realizaba hasta el medio día del sábado se extendió por algunas horas más. En puerta del Juan Pablo Francia no se venderán entradas.

Hoy, en secretaría de 9 de Julio (de 10 a 12.30hs), podrán conseguir los últimos tickets disponibles: General $1800. General Socio (cuota al día) $1500. Menores de 5 años: $500.

Desde la institución Juliense también se informa que aún quedaban lugares disponibles para los colectivos que saldrán desde el club. Los mismos parten a las 13hs desde calle Ayacucho.



Ingresos: Los hinchas de 9 de Julio ingresarán al estadio por calle Av. Rosario de Santa Fe, ocupando la tribuna popular Bicentenario; mientras que la parcialidad de Atenas lo hará por calle Entre Ríos, para ingresar a la tribuna Ciudad de San Francisco.



LAS OTRAS TRES FINALES



Las otras definiciones que tendrá el Regional Amateur en la tarde de hoy, también a las 17.00hs:



• Germinal de Rawson vs Independiente San Cayetano - estadio de Villa Mitre (Bahia Blanca)

• San Martín de Mendoza vs El Linqueño - estadio La Pedrera, Villa Mercedes (San Luis)

• Camioneros Argentinos del Norte (Salta) vs Sol de América de Formosa - estadio de Central Córdoba (Santiago del Estero)



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



9 DE JULIO: Joaquín Gómez; Maximiliano Martínez, Facundo Centurión, Matías Loboa y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Agustín Vera, Maximiliano Aguilar y Wilson Ruiz Diaz; Gastón Monserrat e Maximiliano Ibáñez. DT: Marcelo Werlen.



ATENAS DE RÍO CUARTO: Ezequiel Bardín; Misael Gutiérrez, Ignacio Talavara, Hugo Paniagua y Elías Scoponi; Kevin Ndongo, Facundo Tello, Niclás Castro o Juan Heredia, Diego Oyola; Jeremías Franchi y Nicolás Parodi. DT: Sebastián Montivero.



Estadio: Juan Pablo Francia (neutral).

Árbitro: Pablo Núñez.

Asistentes: Gabriel González y Nicolás Naveda.

Hora: 17.00