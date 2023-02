Ministra brasileña: "No se discute una moneda única"

BUENOS AIRES, 5 (NA). - La ministra de Planificación y Presupuesto de Brasil, Simone Tebet, aclaró que por ahora no se discute la creación de una moneda única con Argentina, pero subrayó que el país necesita las relaciones comerciales con el Mercosur y la Unión Europea para crecer.

"No se discute en este primer momento una moneda única de Brasil con América Latina o Argentina", señaló Tebet durante una intervención en el marco del foro empresarial lusobrasileño LIDE en Lisboa.

La funcionaria consideró que "hubo mucho ruido" en las explicaciones sobre el tema, pero consideró que "no es nada más ni nada menos que lo que Brasil ya venía haciendo desde siempre en las transacciones comerciales y financieras".

También consideró que para volver a crecer y ser competitivo, Brasil no puede estar solo. "Necesitamos a Portugal, a Europa y a América Latina", dijo, después de cuatro años de "retroceso" en los que se "ignoró" a los socios comerciales.

"Estoy hablando especialmente no sólo del Mercosur, sino también de la relación del Mercosur con la Unión Europea. Ordenar la casa desde el punto de vista fiscal, con emergencia, para hacer lo social", explicó.

Tebet fue candidata de centroderecha en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y en la segunda apoyó a Luiz Inácio "Lula" da Silva, que tras vencer la eligió como ministra de Planificación y Presupuesto.

A pesar de las "divergencias" que existen entre los dos en políticas económicas, Tebet aseguró que "hay total sinergia" en el área social.

"Acabar con la miseria, disminuir la pobreza, sacar a Brasil del mapa del hambre" son las prioridades establecidas por el Presidente, señaló, pero también hay que "garantizar" el crecimiento porque sin él no se genera empleo ni rentas.

"También pasa por la rigidez fiscal y yo seré austera en relación con eso", prometió.

Brasil tiene que "gastar bien el poco recurso que tiene. No estamos en condiciones para atender a todas las demandas pero administrar también es escoger prioridades y eso es lo que haremos bajo la determinación del programa de Gobierno".

La posibilidad de una moneda en común entre Argentina y Brasil fue un tema que generó roces a fines de enero, en el marco del viaje de "Lula" a la Argentina para la Cumbre de la CELAC.

Los presidentes de ambos países llegaron a confirmar que avanzaban en la creación de "una moneda sudamericana común" que funcionará para los "flujos financieros" y los "comerciales".

El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, explicó luego que la nueva moneda común sudamericana "no significa resignar la moneda de cada uno de los países sino encontrar un instrumento denominador común comercial que refleje la potencia del Producto Bruto de la región".