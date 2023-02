Cinco tendencias para la moda 2023

Las tendencias se actualizan año a año y este 2023 en la moda no es la excepción. Por ello, Más Chic te comparte algunas de las tendencias más populares para arrancar este 2023 al día con lo más popular en el mundo lifestyle.

Con estilos que van desde las transparencias, los flecos y los outfits con un toque nostálgico, estos son los tips a seguir durante todo el año:



Light & girly



Las telas transparentes, de tul, con encaje o brillantes serán las protagonistas del street style este año que comienza. Tras un par de años en los que reinó la ropa deportiva y holgada, se retoma el estilo que hace destacar la figura de la mujer, así como texturas o cortes de estilo ultrafemenino, como prendas inspiradas en el ballet.

Vestidos o pantalones transparentes comenzaron a verse en los meses previos y con ellos no pasarás desapercibida. Firmas como Miu Miu, Victoria Beckham o Tory Burch ya presentaron este tipo de prendas en sus recientes colecciones.



Nostalgia por los 2000



Aunque no es del todo nueva, la tendencia inspirada en el estilo que definió el final de los años 90 y principio de los 2000, conocida como Y2K, volvió para quedarse por un tiempo. Nos guste o no, las generaciones Z y Millenial hacen gran cantidad de búsquedas en la web para inspirarse en la moda de esos años: pantalones a la cadera, minifaldas rosa, prendas cut out, pantalones cargo.

Alexander McQueen, Stella McCartney y Loewe ya diseñaron faldas o pantalones de tiro bajo, que dejan la cadera al descubierto, así como piezas con cortes estratégicos que dejan a la vista zonas de la clavícula o la cadera.

Otra pieza clave de aquellos años son los pantalones o leggins capri, que terminan entre debajo de la rodilla y hasta media pantorrilla, los cuales ya se comenzaron a ver en las colecciones de Dsquared2, Jacquemus y Tory Burch. Para algunos de nosotros será recordar viejos tiempos, para los más jóvenes, una nueva forma de experimentar en su guardarropa.



Flecos



La inactividad que se vivió en años previos ha provocado ansias de movimiento, como el que dan las prendas con flecos.

Aunque esta tendencia data de los años 20 vuelve cada tanto. Para el 2023 se renovó y ahora hay flecos en grosores y texturas distintas, así como borlas, lo que da un toque sexy y muy chic a vestidos, faldas, abrigos y hasta pantalones.

Olvídate de las prendas rígidas y checa las propuestas de marcas como Bottega Veneta, Jil Sander, Elisabetta Franchi y Etro.



Mermaid mood



Si en los meses anteriores las redes se llenaron de imágenes y tutoriales inspirados en el look de estas criaturas mágicas, este estilo promete cobrar más fuerza este año.

Tan solo en TikTok, el hashtag #mermaidmakeup cuenta hasta ahora con 107 millones de visualizaciones; aunque hay versiones con maquillaje más cargado y otros más discretos, como el que llevó Rita Ora en la alfombra roja de los últimos Fashion Awards.

Pero no se trata únicamente del maquillaje, la tendencia será imitar todo el estilo sirena, desde el cabello largo y ondulado, el wet look, faldas ajustadas de lentejuela y prendas en tonos metálicos, como las que ya fueron presentadas recientemente por Michael Kors, Rodarte, Valentino, Diesel o Blumarine.



Estilo sci-fi



La ciencia ficción saldrá de la pantalla para sumarse a nuestra realidad: outfits futuristas que hagan conexión con lo cibernético y hasta con cierto acento distópico, es decir, prendas inspiradas en un futuro oscuro y sombrío.

¿Qué podría incluir esta categoría? Looks monocromáticos principalmente en tonos oscuros, prendas genderless y lentes de cristales amplios, de efecto espejo y con montura metalizada.

Acerca de Más Chic

Más Chic es la señal que toda mujer quiere ver en esos pocos momentos que tiene para ella misma. Dinámica y actual, la programación del canal ofrece lo último en tendencias de belleza, moda, bienestar y decoración siendo el único canal 100% en español en su género. Más Chic forma parte del portafolio de señales de AMC Networks International - Latin America (AMCNI-LA) y se encuentra disponible en diversas plataformas a lo largo de América Latina y el Caribe.



