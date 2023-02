Mañana entregarán los Estrella de Mar

El Ente Municipal de Turismo confirmó las nominaciones para los Estrella de Mar que distinguen y reconocen a los espectáculos que se desarrollan en Mar del Plata durante la actual temporada, con ceremonia de entrega de premios prevista para mañana, lunes 6, por la noche en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, difundió Ahora Mar del Plata.



EN EL MUSEO MAR

"Las hermanas Misterio", un espectáculo gratuito para las infancias

La obra “Drácula, la despedida”, aparece con seis nominaciones como las más destacada por el jurado, compuesto en su mayoría por periodistas de la ciudad y otros invitados. Le siguen las comedias “Los 39 Escalones”, con menciones en cinco rubros al igual que “Perdida Mente” y con cuatro aparecen “El Divorcio”, “Sex” y "El funeral de los objetos". Entre las producciones marplatenses la obra más nominada es “Bonsai”, en tres de las categorías.

Los Premios Estrella de Mar han sido instituidos por la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon con carácter oficial y permanente a fin de distinguir aquellas obras que por sus valores artísticos, culturales y técnicos contribuyen a jerarquizar cada temporada estival de la ciudad de Mar del Plata. En esta edición se inscribieron 270 propuestas.



LOS NOMINADOS

A continuación, el listado completo de los nominados al Premio Estrella de Mar 2023:



Teatro Marplatense



Bonsai



Cartas – ¿Qué ves cuando miras el mar?



El viento en un violín



Haga algo



Zapa



Actor Marplatense



Juan Manuel Fernández por “El viento en un violín”



Luciano Paciotti por “Haga algo”



Mario González por “La muerte de Marguerite Duras”



Actriz Marplatense



Ángeles Marset por “Invisible, la verdad es la mentira más eficiente”



Lara Benitez por “Cartas – ¿Qué ves cuando miras el mar?”



Mariela Ferrari por “Bonsai”



Dirección Marplatense



Martín Pereyra por “Carne”



Natalia Kramer por “Haga algo”



Sebastián Dativo por “Bonsai”



Comedia



El divorcio



La divina familia



Los 39 escalones



Shamrock



Tarascones



Actor de Comedia



Cristian Quiroga por “5gays.com”



Facundo Arana por “Los 39 escalones”



Luciano Castro por “El divorcio”





Actriz de Comedia



Alejandra Flechner por “Tarascones”



Natalie Pérez por “El divorcio”



Viviana Saccone por “La divina familia”



Comedia Dramática



Laponia



Los Perros



Perdida Mente





Actor de Comedia Dramática



Gustavo Garzón por “Bufón Chéjov x Garzón”



Horacio Marassi por “Los perros”



Jorge Suárez por “Laponia”



Actriz de Comedia Dramática



Ana María Picchio por “Perdida Mente”



Laura Oliva por “Laponia”



Leonor Benedetto por “Perdida Mente”



Drama



El cuarto de Verónica



Pajarita



Stéfano



Actor de Drama



Gabriel Beck por “El loco y la camisa”



Luis Longhi por “Stéfano”



Pablo Mariuzzi por “Pajarita”



Actriz de Drama



Fernanda Provenzano por “El cuarto de Verónica”



Lorena Szekely por “Alma, de cuando dejó de ser Victoria y empezó a ser Alma” y “Pajarita”



Silvia Kutika por “El cuarto de Verónica”



Comedia Musical



El funeral de los objetos



Eternidades, té póstumo en hall de cine



Drácula, la despedida



Actor de Comedia Musical



Juan Rodó por “Drácula, la despedida”



Nicolás Manasseri por “El funeral de los objetos”



Oscar Miño por “Mucho bardo y pocas nueces”



Actriz de Comedia Musical



Cecilia Milone por “Drácula, la despedida”



Eugenia Fernández por “El funeral de los objetos”



Jimena Gonik por “Eternidades, té póstumo en hall de cine”



Revista y/o Music Hall



Argentina la Revista



Brillante el gran varieté



Entre vos y show el Music Hall



Transformismo



Humor a bordo



Gala show es escándala



Transfrappé “[email protected]”



Unipersonal



Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores



Modestamente Fanego



Olvidate del matadero





Humor



Revuelto un mega espectáculo de comedia



La Jenny, “claro que si”



Soltero



Labor Humorística



Momi Giardina por “Cualquier cosa te llamamos”



Paquito Wanchankein por “Requetesuperhumorístico”



Roberto Peña por “Entre vos y show”



Revelación



Gisela Lepio por “Sex, viví tu experiencia”



Guillermina Valdés por “Los 39 escalones”



Wali Iturriaga por “La Jenny, claro que si”



Variedades



Gato Peters Alpargato – Humor para los de a pie



Servian el Circo: el gran sueño



Sesión abierta de Mediumnidad



Teatro Alternativo



Carne



Juguete Arlterado



La boda de la hija del presidente



Sex, viví tu experiencia



Torres gemelas



Infantil



Dinosaurios... una aventura jurásica



Gavi Vali



Nuevas aventuras hechizadas



Un Rey en calzoncillos



Una aventura congelada y el reino encantado



Danza



Hoy es siempre todavía



Mora Godoy 20 Años, grandes éxitos



Noche de danza



Coreografía



Ariel Pastocchi y Jorge Delfino por “Argentina la Revista”



Matías Napp por “Sex, viví tu experiencia”



Mora Godoy por “Mora Godoy 20 Años, grandes éxitos”



Producción Integral Marplatense



Alzúa Producciones en coproducción con Fernanda Coliva por “Burlesque, noches de ensueño”; “Huellas del rock”; “La banda de la rima”; “Sesión abierta de mediumnidad”; y por “Una aventura congelada y el reino encantado”

Chauvin Microteatro por “15 minutos de cardio”; “Capilla ardiente”; “El grifo de los 5 millones de euros”; “El pedido”; “La ley primera”; “Malcogidos”; “Multipolar”; “[email protected]”; “Si van a besarse en los labios que sea delante de mi”; y “Un choreo”; y Chauvin Soundroom en coproducción con “Columbia Beatles ayer y hoy”; “Corderos en Chauvin, una noche exclusiva”; “Fiamma”; y “Leila Soul”

Petón Producciones por "Aventuras hechizadas"; "Brillante"; "David Lozano 90S"; "El crucero del humor"; "El show del mago sin dientes"; "Entre vos y show el Music Hall"; "Sofá y dos cuerpos"; y "Un cofre 2...Secretos de la abuela"



Producción Artística Nacional



300 Producciones por “Ciro y los Persas”; “Divididos”; “La Konga”; “Luciano Pereyra”; y “Revuelto un mega espectáculo de comedia”



Ginett Servian por “Servian el Circo: el gran sueño”



Plan Divino por “Abel en concierto”



Vestuario



Alejandro Gallego por “Argentina la Revista”



Ginett Servian; Ana Pires; Giovanna Bermudez; y Walter Delgado por “Servian el Circo: el gran sueño”



Magda Banach por “Tarascones”



Escenografía



Mariana Tirantte por “Perdida Mente”



Phepandu Creativos por “El funeral de los objetos”



Rubén Minutoli por “Dinosaurios... una aventura jurásica”





Iluminación



Eber Cepeda Por “Servian el Circo: el gran sueño”



Pepe Cibrián por “Drácula, la despedida”



Ricardo Méndez por “Eternamente Argentina 2023”



Yanina Eiras por “Los 39 escalones”



Stand Up



“El Trinche en Mar del Plata” por Martín Dardik



“El unipersonal de Laila Roth” por Laila Roth



“Si pero no” por Ezequiel Campa



Actuación de Reparto



Adriana Rolla por “Drácula, la despedida”



Maxi de la Cruz por “Los 39 escalones”



Nicole González por “Más que amigos”



Dirección Nacional



José María Muscari por “Perdida Mente” y “Sex, viví tu experiencia”



Nelson Ansiporovich por “Torres gemelas”



Nelson Valente por “El divorcio”; “El loco y la camisa”; “Laponia”; y “Los perros”



Pablo Gorlero por “Eternidades, té póstumo en hall de cine”



Pepe Cibrián por “Drácula, la despedida”



Micro teatro



El pedido



Malcogidos



Multipolar





Música Marplatense



Corderos en Chauvin, una noche exclusiva



Jazz, Bossa y más!



La Marca



Los versos de Mar del Plata – 150 Años de Martín Fierro



Nochecita criolla



Tango



Chiqui Pereyra



D–Mol



Guillermo Fernández (Mar del Plata, el Tango y yo)



Música Clásica



Gala lírica



Grandes recitales de piano



Historia de un amor



Recital



Abel Pintos



Ciro y los Persas



La Konga



Nonpalidece



No te va gustar



Música Urbana



María Becerra



Nicki Nicole



YSY A



Música Original



Juan Ignacio López por “Eternidades, té póstumo en hall de cine”



Leila Curi por “Leila Soul”



Victoria Brea y Juan Reynal por “2Love”



After



Alan Gómez + Pitcheo 808



John Digweed – Ciclo Sonora



Los Totora



Tributo / Homenaje



“Columbia Beatles ayer y hoy” – Tributo a The Beatles



“En el aire esta noche” – Tributo a Phil Collins



“Moonflower, melodías de Santana” – Homenaje a Santana



“Queen, sus mejores canciones” – Homenaje a Queen



Música Electrónica



Loco Dice



Nick Warren “The Soundgarden” – Ciclo Sonora



Solomun



Autor Nacional



"El Bululú, un bufón peregrino" de Susana Estrella"