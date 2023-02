Triunfos de Almagro y San Martín de Tucumán

Anoche se puso en marcha la temporada 2023 de la Primera Nacional, en la zona A. En primer turno, Morón cayó de local con Almagro por 1-0 con gol de Guzmán (27m), mientras que en el otro juego, San Martín de Tucumán derrotó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto, como visitante, con tanto de Pardo (44m).

En el Ciruja hizo su debut el rafaelino Wilfredo Olivera.



JUEGAN HOY. 17hs Patronato vs Brown PM, 17hs (TyC Sports) All Boys vs Nueva Chicago, 20.45hs Alvarado vs San Juan, 21.20hs (TyC Sports) Def. de Belgrano vs Temperley.