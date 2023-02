Financian la compra de equipamiento para el sistema científico provincial

Se trata del Plan de Excelencia en Investigación Científica – Equipamiento, de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se podrán solicitar equipos de hasta U$S 100.000 para temas estratégicos que resuelvan desafíos provinciales.

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, lanzó la edición 2023 del Plan de Excelencia en Investigación Científica – Equipamiento (PEIC-E) para la compra de equipamiento científico-tecnológico de gran porte, que vinculen programas de investigación de mediano y largo plazo que tengan impacto en el territorio provincial.

La convocatoria de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación (ASaCTeI) busca fortalecer y ampliar las capacidades de Investigación y Desarrollo e Innovación (I+D+i) del sistema científico tecnológico de todo el territorio provincial.

Al respecto, la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marina Baima, afirmó que “el Plan de Excelencia en Investigación Científica es un instrumento de nuestra Agencia que, junto al Consejo Ejecutivo, trazamos para seguir potenciando los recursos humanos para que tengan capacidades de generar programas de investigación a mediano y largo plazo, con una infraestructura suficiente que nos permita como provincia dar un salto cualitativo en las investigaciones y ser competitivos a nivel internacional”.

“Esta segunda edición, en el marco del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, nos permitirá seguir profundizando y acompañando al sector científico-tecnológico de la provincia de Santa Fe, dando herramientas para generar arraigo en las investigaciones y seguir el Plan con los ejes estratégicos, dando oportunidad a aquellos que dedican su vida a la investigación y que puedan tener todo para hacerlo”, agregó la funcionaria.

Además, la titular de la cartera científica sostuvo que “desde el Gobierno de Santa Fe, junto al gobernador Omar Perotti y el ministro Daniel Costamagna, buscamos una ciencia de excelencia y que Santa Fe siga siendo parte de un sistema nacional e internacional de conocimiento, generando herramientas de impacto y cada vez más ágiles, para que lo que importe sea la pregunta sobre la cual vamos a investigar”.



PLAN DE EXCELENCIA EN

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

En el marco del Plan de Excelencia en Investigación Científica (PEIC) que busca apoyar, fortalecer y ampliar las capacidades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) del sistema científico tecnológico provincial, se encuentra abierta la línea de financiamiento destinada a financiar la adquisición de equipamiento científico y tecnológico.

A través de esta convocatoria, se otorgarán Aportes No Reintegrables (ANR) como “Gastos de Capital”, para la adquisición de un equipo principal cuyo valor no sea inferior a U$S60.000, ni superior a U$S100.000. Asimismo, se podrán asignar ANR de hasta $2.500.000 para “Gastos corrientes” (materiales e insumos; servicios a terceros, etc).

La misma está destinada a instituciones del sistema científico-tecnológico provincial, y el plazo máximo de ejecución técnica y financiera será de 12 meses.

La fecha límite de presentación de proyectos es el 10 de marzo de 2023, a las 13 hs. Para acceder a más información y consultas, está disponible la Sala de Consultas de la ASaCTeI todos los viernes a las 9 y también se puede escribir al mail: [email protected]