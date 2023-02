Entregaron tierras a comunidad Mapuche

La decisión dispuesta por el Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de otorgarle más de 4.400 hectáreas de tierras a una comunidad Mapuche en la provincia de Mendoza no cayó nada bien en el arco político de la provincia cuyana.

Así lo hizo saber el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, quien volcó su malestar en las redes sociales y acusó a la administración de Alberto Fernández de entregar "activos económicos de Mendoza" con la medida ratificada ayer mediante la Resolución 47/2023, publicada en el Boletín Oficial.

"Amanecimos con una nueva Resolución del INAI. Más terrenos de propiedad privada fueron cedidos a mapuches, uno en el ingreso a la Ruta 222 que nos lleva a Las Leñas, y otro frente a la Laguna de la Niña Encantada. Son 4.477 hectáreas, donde también existe actividad petrolera", escribió Suárez en un primer tuit, junto a una imagen en la que se observan las dos porciones de terreno cedidas a esa comunidad.

Luego, completó: "El gobierno nacional está entregando además de tierras, activos económicos de Mendoza. Los mendocinos exigimos explicaciones a los responsables de esta falta de institucionalidad. Sin dudas iremos hasta las últimas instancias para detener este atropello".

Previamente, el ministro de Gobierno de la provincia, Víctor Ibañez Rosaz, había expresado en declaraciones radiales "un rechazo absoluto de esto que hace el gobierno nacional. La validez sobre la que se sostiene esto es absolutamente nula".

"El análisis tiene que ser completo. Debe abarcar lo jurídico, lo institucional, lo histórico. Mapuches en Mendoza no hay", agregó el ministro.

Ibañez Rosaz confirmó que "la provincia va a cuestionar fuertemente esto. Se están terminando los planteos con Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado".

Del mismo modo se expresó Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza y actual senador por la UCR: "Es increíble lo del INAI, no atendieron el reclamo del Gobierno de Mendoza y ahora entregaron nuevas tierras en Malargüe, a supuestas comunidades mapuches: un polígono en el ingreso a Las Leñas y otro frente a La Laguna de La Niña Encantada, que juntos suman 4.477 hectáreas".

Cornejo agregó: "Además de la excelente ubicación que tienen, ya que ambos terrenos se ubican en plena zona turística de Malargüe, en los dos lugares hay actividad petrolera. Es decir que un Instituto Nacional, que depende de un Ministerio, está decidiendo sobre recursos de Mendoza".

El INAI, organismo conducido por Alejandro Marmoni, comunicó ayer que "dado por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral, dispuesto por la Ley Nacional N°26.160, en la comunidad Lof Limay Kurref, se reconoce la ocupación actual, tradicional y pública" de 4.477 hectáreas en la localidad Los Molles, del Departamento Malargüe, en territorio mendocino.