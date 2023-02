El Millo visitará al Pirata cordobés

CÓRDOBA, 4 (NA). - River buscará extender su buen comienzo en Córdoba cuando enfrente este al difícil Belgrano, rival que no le trae gratos recuerdos, en el marco de la segunda jornada de la Liga Profesional 2023.

El encuentro se disputará en el estadio Mario Kempes, desde las 19:15, tendrá a Yael Falcón Pérez como encargado de impartir justicia, quien será secundado desde el VAR por Diego Abal y contará con la televisación en directo para todo el país de la señal deportiva ESPN Premium.

River, que debutó con un triunfo ante Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 0, jugaría con los mismos once que comenzaron jugando este compromiso ya que finalmente el técnico Martín Demichelis podrá contar con Pablo Solari, quien se entrenó de manera diferenciada en las primeras prácticas, pero en las últimas dos trabajó a la par de sus compañeros.

De esta manera, el ex futbolista del Colo Colo de Chile compondrá el mediocampo junto a Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, José Paradela e Ignacio Fernández, quienes serán los encargados de asistir al delantero colombiano Miguel Borja.

Por su parte, Belgrano llega a este compromiso tras igualar 0 a 0 frente a Racing en el debut y, si bien el conjunto de Guillermo Farré busca ser protagonista, para este encuentro el entrenador volvería a implementar la línea de cinco defensores para lograr contener la ofensiva de su rival y aprovechar los contraataques de la mano de su goleador y capitán Pablo Vegetti.



OTROS PARTIDOS: 17 hs. Sarmiento vs Barracas Central, 17 hs. Arsenal vs Estudiantes, 21.30 hs. Lanús vs San Lorenzo, 21.30hs Argentinos vs Racing.



Las probables formaciones:



BELGRANO: Nahuel Losada; Gabriel Compagnucci, Erik Godoy, Alejandro Rébola, Nicolás Meriano, Lucas Diarte; Bruno Zapelli, Santiago Longo, Ariel Rojas, Matías García; Pablo Vegetti DT: Guillermo Farré.



RIVER: Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Pablo Solari, Ignacio Fernández, José Paradela; Miguel Borja. DT: Martín Demichelis. .



Estadio: Mario Kempes.

Árbitro: Yael Falcón García.

VAR: Diego Abal.

Hora inicio: 19:15. TV:ESPN Premium.