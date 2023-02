Comenzó la intervención para demoler una parte de la pared Sur del predio Ripamonti

Bien temprano este viernes un grupo de trabajadores inició las tareas preventivas y de saneamiento en el predio que alguna vez ocuparon los Grandes Almacenes Ripamonti, que consistió en la demolición parcial del muro que se levanta sobre calle Belgrano debido a que presenta riesgos de derrumbe, con el consecuente peligro que representa para las personas y los bienes.

Mientras inspectores de tránsito colocaron carteles para reducir la circulación a media calzada por calle Belgrano, donde además no se podía estacionar en un tramo, los operarios se subieron a las escaleras para inicialmente desmontar cabreadas en muy mal estado.

"Los trabajos comenzaron este viernes pero van a continuar durante toda la semana que viene, hay mucho por hacer todavía en el marco de esta intervención. Esto recién empieza", explicó la secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de Rafaela, Bárbara Chivallero, ante una pregunta de este Diario.

A la espera de la licitación que permitirá levantar en ese complejo un edificio que conserve la histórica Recova y se convierta en un espacio de encuentro comercial, gastronómico, cultural y educativo, el Municipio debió planificar una serie de tareas para evitar que un eventual derrumbe genere consecuencias mayores. Para ello necesitó el respaldo del Concejo Municipal, que en diciembre pasado aprobó una ordenanza en la que se describen las características de la intervención en el predio que fue expropiado con fondos provinciales y cedido al Municipio hace más de dos años.

En este sentido, se explica la necesidad de "realizar tareas de saneamiento y acciones preventivas de carácter urgente a efectos de disminuir los riesgos de daños en el inmueble y en la vía pública, producto del estado deterioro del mismo". "Tales trabajos no obstarán al desarrollo de las tareas que deben ejecutarse en el marco de la licitación que se lleve a cabo para la rehabilitación y puesta en valor de los Ex Grandes Almacenes Ripamonti" se aclaró en el proyecto aprobado por el Concejo.

Las obras que comenzaron a efectuarse ayer y continuarán la próxima semana consisten en la demolición parcial del muro sito sobre calle Belgrano, la demolición de muros intermedios y cabreadas de madera ubicadas a la intemperie, relleno y compactación de sótano lindero a calle Belgrano, desmantelamiento de piezas de cielorraso sueltas y cubierta existente, así como también todas aquellas acciones necesarias que puedan surgir.