Comparó a los discursos de Milei con los de Hitler

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, insistió en que encabezará una lista por la oposición como candidato a Presidente en las elecciones de este año, en tanto rechazó tajantemente la posibilidad de sumar al diputado libertario Javier Milei a Juntos por el Cambio, cuyos discursos comparó con los de Adolf Hitler.

"Hitler también decía esto: el gobierno alemán nos ha quitado la libertad... seamos libres... voy a resolver de un plumazo la inflación... hay que terminar con la casta política", sostuvo Morales luego de semanas en las que la posibilidad de sumar al economista al armado electoral generase disputas en Juntos por el Cambio.

A pesar de que una parte de la oposición podría ver con buenos ojos una alianza con Milei, como es el caso de la titular del PRO, Patricia Bullrich y el legislador radical Martín Tetaz, el gobernador jujeño señaló en declaraciones televisivas que ese dirigente "está puesto en la política argentina para que siga gobernando la peor casta, que es lo que él justamente denuncia: el kirchnerismo".

Tras las críticas en la alianza opositora, el propio diputado libertario descartó esa chance. "Con Juntos por el Cambio no puedo tener nada porque es un rejunte de miserables arrastrados por un cargo que van a generar un nuevo fracaso", marcó, aunque destacó al expresidente Mauricio Macri como líder del "ala más afín a las ideas de la libertad".

La comparación del gobernador jujeño surgió un día después de que un influencer y simpatizante de Milei colocara 256 palas negras con mango de madera frente al Congreso Nacional para exigirle a los legisladores "que trabajen" a excepción del diputado de La Libertad Avanza, "porque combatir zurdos es un trabajo de tiempo completo".

Al respecto, según el mandatario jujeño, "Milei se aprovecha de la situación de bronca de un conjunto de la sociedad argentina que tiene razón, pero para plantearle cosas que no tienen sentido".

Y, sobre el particular, agregó: "Es una persona que no ha gobernado nada. Acá hay que gobernar un país. Estoy seguro que se necesita más democracia".



VISITA A BAHÍA

Morales, encabezó ayer una visita a la ciudad de Bahía Blanca, donde analizó los desafíos de Juntos por el Cambio y sostuvo que el principal es "gobernar como coalición", algo que -según dijo- no pudieron "lograr entre 2015 y 2019" durante la presidencia de Mauricio Macri.

"En Juntos por el Cambio estamos muy cerca de tener un programa de gobierno, en enero hicimos una reunión con nuestros economistas, y durante todo 2022 nuestras fundaciones han estado trabajando sobre diez ejes temáticos, así que somos la única fuerza política que tiene un programa. En 2015, a esta altura no teníamos un programa común, esto habla de un avance cualitativo importante de nuestra coalición", destacó Morales.

Sobre la definición del candidato, sostuvo que "habrá varios postulantes a Presidente en el espacio, y ya hay un programa financiero, monetario y de gasto público para ordenar las cuentas fiscales y la macro".