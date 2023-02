No arrojar basura en la vía pública 🚫🚯🚫



SUARDI. - Bajo este título, la Municipalidad local difundió una campaña iniciada con la finalidad de proteger la salubridad de la población.

En tal sentido solicita a los vecinos de la ciudad no arrojar basura en los espacios públicos y/o caminos rurales.

Los microbasurales generados en la vía pública y en caminos rurales producen gran contaminación y obstáculos en las tareas del personal municipal, además impidiendo que el agua de lluvia drene correctamente.

La Municipalidad lleva adelante la recolección domiciliaria de residuos mediante el programa "Suardi en tus manos".



RESIDUOS HÚMEDOS (Biodegradables): restos de comidas, frutas, verduras, yerba mate, papeles higiénicos, etc.

Días: lunes / miércoles / viernes.



RESIDUOS SECOS (Recuperables): papel, cartón, vidrios, metal, plásticos, trapos, etc.

Días: martes / jueves.



Tomemos conciencia y cuidemos juntos la ciudad.