Continúan las inscripciones al Curso de Ingreso en UCSE-DAR

El martes 14 de febrero comenzará una nueva edición del “Programa de Iniciación a la Vida Universitaria 2023”, tradicionalmente conocido como Curso de Ingreso, organizado por la sede Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE DAR). Para informar en relación al mismo, se contactaron con LA OPINIÓN la secretaria Académica, Ing. Sonia Gor y la responsable del Centro de Orientación Educativa, Psicopedagoga María Alejandra Leonardi.

La Secretaria Académica señaló que la actividad tiene como principal objetivo brindar un primer acercamiento al mundo universitario, aportando un espacio de reflexión respecto de las propias inquietudes y decisiones en el proceso de elección vocacional, favoreciendo el proceso de integración a la vida y la cultura universitaria. Asimismo, se utilizan herramientas que propician el desarrollo del aprendizaje autónomo, hábitos de estudio y organización y una introducción en la reflexión sobre el objeto de estudio de la disciplina en la que se enmarca la carrera elegida. Los aspirantes tomarán contacto con los referentes y tutores de la carrera elegida y podrán recorrer y conocer las instalaciones del extenso Campus Universitario que la UCSE tiene en esta ciudad en bulevar Yrigoyen 1502, esquina 4 de Enero.

La actividad se desarrollará en forma intensiva durante 5 semanas, a razón de tres encuentros semanales que tendrán lugar los martes, miércoles y jueves de 18 a 21 hs. El cursado está previsto de manera presencial, con actividades complementarias a través del aula virtual a través de la plataforma propia de la institución y demás recursos tecnológicos.

El programa es de carácter obligatorio (salvo para egresados de la Escuela de la Plaza o para quienes hayan cursado estudios -en forma parcial o total- en otras instituciones de educación superior), propedéutico (brinda los conocimientos teóricos y prácticos necesarios y básicos) y nivelatorio (no excluyente ni eliminatorio), siendo válido para todas las carreras que componen la propuesta educativa presencial 2023 de la UCSE en Rafaela: Abogacía, Ingeniería en Informática -con su título intermedio de Técnico en Informática-, Contador Público, las licenciaturas en Psicología, Psicopedagogía, Comunicación Social -con sus títulos intermedios en Periodismo y Diseño Gráfico-, Administración, Turismo, Diseño de la Comunicación Visual y la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico.

La Prof. Leonardi, quien también se desempeña como Directora de la Lic. en Psicopedagogía, resaltó que los aspirantes contarán en todo momento con la asistencia de docentes y tutores que los acompañarán en la adaptación, transformación y reorganización personal, familiar y social que requiere la planificación de la trayectoria académica en los primeros pasos de encuentro con la disciplina y la institución elegida.

Las funcionarias de la UCSE-DAR señalaron que 143 aspirantes ya cumplimentaron exitosamente el Curso de Ingreso en su versión anticipada -llevada a cabo entre los meses de agosto y diciembre pasados-, por lo que esperan que con esta nueva edición, este año se alcance un importante número de ingresantes. Sobre el particular, manifestaron que si bien en los últimos años se venía observando un permanente incremento en la cantidad de ingresantes, en esta oportunidad la demanda está resultando superior y se ve reflejada no solo en carreras tradicionales como Abogacía, Psicología y Contador Público, sino también en otras como las Licenciaturas en Comunicación Social y Diseño de la Comunicación Visual, y de manera especial en Ingeniería en Informática, carrera que al igual que en 2022, se ha convertido en la más elegida por los aspirantes al ingreso.

La Secretaria Académica también destacó la importancia que en relación a dicho incremento en la cantidad de alumnos ha tenido la acreditación ante CONEAU de todas las carreras que hasta el presente han sido convocadas a tal fin: Ingeniería en Informática, Psicología, Abogacía y Contador Público. “Ello da cuenta de la reconocida solvencia académica de las carreras que integran la oferta educativa de la UCSE-DAR, institución que a lo largo de estos 26 años de presencia en Rafaela ha formado a más de 2.000 egresados plenamente integrados en actividades vinculadas a su profesión”. También señaló como otros aspectos que seguramente influyen en una mayor demanda, la posibilidad de cursar por la tarde-noche, lo que favorece que muchos estudiantes puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo o desarrollar pasantías en importantes empresas e instituciones públicas y privadas de la ciudad y la región; y el sistema de becas y ayudas económicas, a través del cual la institución apoya anualmente a más de 150 alumnos con buen rendimiento académico.

Las entrevistadas también informaron que las clases para los alumnos de 2do. año en adelante darán inicio el próximo 13 de marzo, mientras que las correspondientes a los ingresantes comenzarán una semana después, a fin de facilitar la culminación de las actividades previstas para estos últimos en el Programa de Iniciación a la Vida Universitaria.

Los interesados en obtener mayor información sobre las carreras que la UCSE ofrece en Rafaela o en relación al Curso de Ingreso podrán contactarse al mail [email protected], por redes sociales (@ucsedar) o a la línea de WhatsApp 3492-686796, o personalmente en el Campus Universitario, de lunes a viernes de 16 a 21.