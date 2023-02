Mañana celebraremos el amor al cine

Desde 1957, cada 5 de febrero, el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano celebra su aniversario, sosteniendo y afianzando su extensa trayectoria a lo largo de 66 años, lo que lo convierte en uno de los pocos cines de su clase que sigue vigente en el país.

Esa permanencia es posible gracias a la concurrencia de los rafaelinos y las rafaelinas, que han acompañado su larga vida desde las butacas como un verdadero acto amoroso, a pesar de los embates de la historia y los cambios en el consumo.

Para hacer honor a esta importante fecha, se proyectarán tres películas que hablan de amor. De amor a cuidar la vida, del amor a la familia y también del amor a hacer películas. La cartelera se extenderá como siempre de viernes a martes, pero habrá regalos sorpresa para quienes asistan a las funciones del domingo.



Los Fabelman, la cinta más personal de Steven Spielberg

La película elegida para el público adultos es "Los Fabelman", el nuevo film de Steven Spielberg, nominado a los próximos Oscars 2023 (Mejor Película, Mejor Director) tras alzarse con dos Globos de Oro como Mejor película de drama y Mejor Dirección.

Estrenada mundialmente en el Festival de Toronto, donde ganó el Premio del Público, y con críticas muy positivas, se posiciona como una de las películas más importantes de la temporada, pero también como una de las más emotivas dentro de la filmografía de su director, ya que está basada en su propia infancia y familia.

Este relato a medio camino entre la ficción y la realidad que aspira a siete premios Oscar, sigue los pasos de Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), un joven que vive entregado al cine, un interés aplaudido y fomentado por su artística madre, Mitzi (interpretada por la cuatro veces nominada al Oscar Michelle Williams). Su padre, Burt (Paul Dano), un prestigioso científico, apoya el trabajo de Sammy, pero lo considera una mera afición.

A lo largo de los años, Sammy se convierte en un auténtico documentalista de las aventuras de su familia, así como en el director de unas producciones cinematográficas amateur cada vez más elaboradas, protagonizadas por sus hermanas y amigos.

Ya con 16 años, Sammy es el principal observador y archivista de la historia de su gente, pero cuando su familia se muda al oeste, descubre una descorazonadora verdad sobre su madre que redefinirá la relación entre ambos y cambiará tanto su futuro como el de todo su núcleo familiar.

Los Fabelman se proyectará de viernes a martes a las 21:30, subtitulada, con una entrada general de $800. Es apta para mayores de 13 años.



Segmento familiar

En el horario de las 18:15 continúa "El Gato con Botas 2: El último deseo".

Esta nueva aventura de DreamWorks Animation y el universo de Shrek, también nominada a los Oscar 2023 como Mejor película de Animación, cuenta las andanzas del valiente forajido Gato con Botas quien descubrirá que su pasión por el peligro y su desprecio por la seguridad le han pasado factura. Gato ha gastado ocho de sus nueve vidas, y deberá emprender un viaje épico para encontrar el mítico Último Deseo y restaurar sus nueve vidas.

Se proyectará en su versión doblada, con actores a la altura de su elenco original: Antonio Banderas como Gato con Botas (en ambas versiones), acompañado por Verónica López Treviño, Julieta Nair Calvo, Patricia Etchegoyen y Axel Kuschevatzky, entre otros.

La entrada general es de $800. Es apta para todo público.



Espacio INCAA

Desde 2013, la sala del Cine Belgrano se sumó a la red de exhibición de Espacios INCAA, convirtiéndose además en la única sala de la ciudad que garantiza el acceso a un cine nacional de calidad cada semana.

En esta oportunidad se proyectará "Las fiestas" segundo largometraje del director Ignacio Rogers, protagonizado por Cecilia Roth, Dolores Fonzi, Daniel Hendler, Ezequiel Díaz.

Esta comedia dramática plantea un retrato familiar durante una celebración de Año Nuevo. Sergio, Mali y Luz aceptan a regañadientes ir a pasar las fiestas al campo junto con su madre; un poco por la culpa que les da negarse cuando acaba de salir del hospital después de un infarto, un poco porque no les viene mal escapar de sus frustraciones, un poco pensando en la herencia que recibirán en un futuro ya no tan lejano. Una vez allí, entre comidas, paseos, fiestas de pueblo, códigos compartidos, cosas dichas a medias y discusiones a gritos, las tensiones irán subiendo. Pero, con todo, quizás los hermanos estén allí porque, aunque no puedan reconocerlo, también quieren estar juntos.

Se podrá ver de viernes a martes a las 20:00. La entrada general es de $200 y descuento a jubilados y estudiantes $100. Es apta para mayores de 16 años.