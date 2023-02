Skay y Los Fakires le ponen rock a la noche de Sunchales

Skay Beilinson se presentará hoy en el Centro Cultural Low. El experimentado guitarrista y parte fundamental de Los Redonditos de Ricota vuelve a tocar en la zona y se espera una noche a puro rock. No Te Va a Gustar vendrá a Rafaela.



Por Germán Sánchez



Esta noche, Low se vuelve a vestir de fiesta para recibir a una leyenda de la música nacional como Skay junto a Los Fakires. Será una noche para vibrar con el rock y bailar al ritmo de "Ji ji ji" que da lugar a un enérgico pogo. Así, Eduardo Federico Beilinson, o simplemente Skay, vuelve a Sunchales para desplegar su arte junto a la formación que ya hace varios años que lo viene acompañando en los escenarios.

Guitarrista, cantante y compositor. Piedra fundamental -junto al Indio Solari- de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Como solista, el Flaco tiene siete álbumes editados y varios singles, que forman parte de su rica trayectoria solista. A pocos días de volver a presentarse en el Cosquín Rock -será el sábado 18 en el Escenario Norte-, Skay llegará a Low con sus mejores canciones.

Desde sus hits solistas como La Oda a la sin nombre, Arcano XIV, El golem de Paternal, hasta un repaso de algunos de los mejores temas de Los Redondos, con la emblemática Ji Ji Ji a la cabeza (estremece su sonido), arman un combo explosivo que sus fanáticos volverán a cantar esta noche en Low, el centro cultural de ATILRA .



VUELVE NO TE VA GUSTAR

En las últimas horas se confirmó el regreso de una de las grandes bandas del momento. No Te Va Gustar estará realizando un show en Rafaela en el marco de su "Gira Argentina 2023". La propia banda se encargó de confirmar la novedad en sus redes sociales.

La Agrupación liderada por Emiliano Brancciari sigue presentando su último trabajo discográfico, Luz, y previo a llegar a la ciudad estará completando la etapa mexicana de esta gira 2023. Lo más próximo es su presentación en el Cosquín rock y luego también estará en el Baradero Rock.

No Te Va Gustar estará presentándose en Rafaela el 8 de abril en el Coliseo del Sur, del Club Ben Hur. Las entradas ya están a la venta en Platea Vip. La última vez que la banda uruguaya estuvo en la ciudad fue hace 10 años y en el mismo escenario.