Midgets del Litoral: corre la primera del Play Off en Vila

La mejoría evidenciada en las condiciones climáticas en toda la región durante las últimas horas terminó de confirmar la realización este sábado en cuanto al inicio del Play Off de la categoría Midgets del Litoral. Será la octava fecha del Torneo Oficial "Arturo Alias" - Copa "ForniSport" y la primera de un torneo reducido de cinco pruebas que terminará coronando al monarca de la temporada 2022 - 2023 de la Asociación Midgets del Litoral.

Como se ha desarrollado en todas competencias anteriores, el circuito "Juan F.B. Basso" de Vila será el escenario, de acuerdo al siguiente organigrama de horarios: a las 16:30 habilitación del predio (no se podrá ingresar antes de ese horario); de 17:00 a 19:00 recepción de inscripciones; a las 19:00 reunión de pilotos de Minimidgets; a las 19:15 reunión de pilotos de Midgets del Litoral; a las 19:30 pruebas libres (tandas conformadas por 12 máquinas) y desde las 20:30 series, semifinales, prefinales y final.

Luego de las siete fechas ya realizadas, Cristian Molardo es el único triunfador repetido en dos ocasiones. Además lograron ganar Gonzalo Zbrun, Matías Franco, Eugenio Mautino, Tomás Platini y Leandro Giraudo.

Los dieciséis protagonistas que lograron acceder al Play Off, arrancarán con el siguiente puntaje: Cristian Molardo 30; Gonzalo Zbrun 26; Matías Franco 24; Eugenio Mautino 22; Javier Penezone 21; Mariano García 20; Hernán Filippi 19; Néstor Bosio 18; Maximiliano Battaglino 17; Tomás Platini 16; Leandro Giraudo 15; Ezequiel García 14; Exequiel Gili 13; Federico Maletto 12; Emiliano Torassa 11 y Mariano Bacci 10.