"Tenemos que trabajar el partido"

En este 9 de Julio que vive una de las horas más importantes de su historia futbolística, ante la gran chance de jugar una final después de 18 años y en la misma cancha, una parte fundamental del gran mérito radica en su bloque defensivo. Entre los que aporta para que a Joaquín Gómez no le conviertan está el colombiano Matías Loboa, uno de los que se sumó para este Regional casi sobre la hora del cierre del libro de pases, que esperó su oportunidad ante un equipo que venía bastante ensamblado de la temporada liguista y Copa Santa Fe, pero que cuando se metió en el once titular ya no salió y terminó luciendo su solidez partido a partido.

El oriundo de Miranda, un pueblo cercano a Cali donde nació hace 21 años, pasó en su llegada al país por la reserva de Central Córdoba de Santiago del Estero y en 2022 jugó el Federal A para Ferro Carril Oeste de General Pico. Allí ya tuvo buena parte del roce que se tiene en los torneos del Consejo Federal, donde el roce y los arbitrajes tienen sus particularidades.

Antes del entrenamiento del viernes, nos contó sus sensaciones ante un momento especial en lo personal y para todo el grupo. "Si, es una linda sensación, la que cada jugador cuando llega a un club quiere concretar. Este era el objetivo, ahora esperamos poder cumplirlo con el ascenso. Ya dimos un paso grande llegando a la final y queremos lo mejor", expresó el defensor cafetero.

Expresó ante la consulta sobre su paulatina inserción en el equipo juliense que "tuve una buena adaptación, realmente hay buenos chicos, buenos compañeros, lo mismo el cuerpo técnico y la gente me han tratado muy bien. Y cuando empecé a jugar di lo mejor de mi, y esa es la idea de jugar, aportar y dejar todo en la cancha con la idea de no salir. Y poder estar entre los once".

Expresó sobre el torneo que se encontró que "lo encontré parecido al Federal A, no hay muchas comparaciones. Si podemos decir que con los equipos que nos enfrentamos es todo de igual a igual, siempre es difícil marcar un gol, y los rivales también a nosotros. Son partidos muy parejos".

Coincidió en que "en lo defensivo estamos seguros, estamos convencidos que podemos confiar en el compañero que tenemos al lado y tenemos un buen arquero, esa confianza mutua permite que podamos cumplir el objetivo que nos conviertan poco".

Sobre lo analizado durante la semana de cara a esta gran final ante Atenas de Río Cuarto, manifestó que "venimos como siempre trabajando, la idea es no cambiar nada. También trabajar el partido, que no va a ser fácil, sabemos que nos quedan noventa minutos para concretar el sueño. Tenemos que estar concentrados, como nosotros nos preparamos ellos también lo hacen y hay que estar atentos".

Si bien la respuesta puede estar recién luego de la final, le consultamos a Loboa si en caso de ascender 9 de Julio, seguirá en el Club. "Si logramos el ascenso estoy viendo con mi representante a ver lo que pasa, pero me siento contento en el club, con la gente, la hinchada, asi que veremos".