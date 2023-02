Werlen esperará a Martinez

A comienzos de semana parecía descartado hasta para el propio entrenador, pero la evolución de la lesión de Maximiliano Martínez fue buena y está entre los convocados para viajar el domingo, luego del almuerzo en el club, a San Francisco para el encuentro final ante Atenas de Río Cuarto que se disputará, desde las 17 en el estadio "Juan Pablo Francia", con el arbitraje del sanjuanino Pablo Nuñez.

El DT Marcelo Werlen dispuso que 9 de Julio tenga los mismos 18 jugadores que viajaron a Concepción del Uruguay en la lista de este encuentro: los arqueros Joaquín Gómez y Segundo Cejas; los defensores Martinez, Facundo Centurión, Matías Loboa, Sebastián Acuña, Santiago Burkhard y Andrés Velazco; los volantes Leandro Larrea, Agustín Vera, Maximiliano Aguilar, Brian Peralta, Wilson Ruiz Diaz y Augusto Laena; y los delanteros Gastón Monserrat, Maximiliano Ibáñez, Agustín Sequeira y Augusto Baldesarre.

El once titular, en caso de estar el marcador de punta santafesino, sería el mismo que jugó ante Atlético Uruguay: Gómez; Martínez, Centurión, Loboa y Acuña; Larrea, Vera, Aguilar y Ruiz Diaz; Monserrat e Ibáñez. Si no llega, Werlen no tiene definido su reemplazante, aunque en Concepción del Uruguay cuando se lesionó su reemplazante fue Burkhard.



LA VENTA DE ENTRADAS

Hasta la tardecita del viernes se habían venido algo más de 1.600 entradas en la secretaría de 9 de Julio, con lo cual todavía quedan localidades para los simpatizantes julienses que quieran estar en la gran final del domingo. Recordemos que el Consejo Federal otorgó 2.500 boletos a los clubes finalistas. Hoy la venta será de 9 a 12.



EL RIVAL TAMPOCO CONFIRMA

Como suele suceder en estos duelos decisivos, los entrenadores no muestran sus cartas en la semana. Atenas no podrá contar con el volante Emanuel Pentimalli ya que ante San Lorenzo Alem llegó a la quinta tarjeta amarilla. En el ensayo futbolístico, el técnico Sebastián Montivero probó distintas alternativas: Juan Heredia, Juan Barrera, Facundo Quiroga y Nicolás Castro.

El resto del equipo no variaría al que arrancó ante el equipo catamarqueño. Es decir que los que tendrían asegurado un lugar serían Ezequiel Bardín; Misael Gutiérrez, Ignacio Talavara, Hugo Paniagua, Elías Scoponi, Kevin Ndongo, Facundo Tello, Diego Oyola, Jeremías Franchi y Nicolás Parodi.