Demolerán parte del muro Sur del predio Ripamonti

La Municipalidad de Rafaela profundizará hoy las acciones preventivas y de saneamiento en el céntrico predio donde funcionaron Grandes Almacenes Ripamonti, ubicado en la esquina de 9 de Julio y Belgrano, que fueron incluso autorizadas por el Concejo a través de una ordenanza aprobada en diciembre pasado. Hoy desde temprano, se procederá a la demolición de forma parcial del paredón de calle Belgrano, por lo que habrá un operativo de tránsito especial.

"Calle Belgrano estará cerrada en el sector de la Recova al tránsito peatonal y, para el vehicular, solo la mitad izquierda de la calzada", indicaron desde el Municipio, que a su vez aclaró que "en el área trabajarán agentes de Protección Vial y Comunitaria para ordenar la circulación".

Según explicó en diciembre pasado en el Concejo el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, es necesario avanzar con una demolición parcial de muros y la disminución de la altura de otros que presentan un estado de inclinación con riesgo de derrumbe debido al deteriorado estado de sus cimientos. Asimismo, se deberán extraer elementos que se encuentran con alto grado de degradación, como algunas cabreadas al tiempo que se avanzará con el rellenado de sótanos con peligro de desmoronamiento.

El Complejo en el que se encuentran los "restos" de los Grandes Almacenes Ripamonti está bajo control de la Municipalidad de Rafaela desde el 3 de diciembre de 2020, cuando tomó posesión del predio que fue expropiado por el Gobierno provincial ante el abandono del inmueble que fue declarado patrimonio histórico de la ciudad. En ese lugar, un empresario avanzó con un proyecto para levantar un hotel de 9 pisos con una suerte de galería comercial en la planta baja, que incluía el rescate de los sótanos, aunque frenó la inversión a poco de comenzar.

Entre mayo y septiembre de 2021 el Municipio suscribió convenios con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe Distrito Nº 5 Rafaela para convocar a un concurso de anteproyecto para la rehabilitación y puesta en valor de los ex Grandes Almacenes Ripamonti.

Tras la elección del proyecto ganador, presentado por profesionales de la ciudad de Santa Fe, el Municipio se quedó con la tarea de elaborar los pliegos para la ejecución de la primera etapa de la obra para levantar un edificio con una plaza interna y un circuito comercial, gastronómico y educativo que incluirá áreas para oficinas municipales. En tanto, los arquitectos santafesinos que se adjudicaron el concurso, Martín Gonzáles y Carlos Di Nápoli, convirtieron el anteproyecto en un proyecto ejecutivo, aunque aún falta el llamado a licitación pública.

En el presupuesto municipal se reservó una partida de 30 millones de pesos mientras que en el provincial se asignaron 150 millones para la obra en este 2023. De todos modos, solo es una parte de la inversión total, que se estiman superaría los 1.500 millones de pesos. "La Provincia destinó 150 millones este año, pero tiene posibilidades de conseguir más fondos sobre la marcha", deslizaron desde el oficialismo local.

Más allá de que está pendiente la licitación y que los plazos se demoran más de lo esperado -el anteproyecto ganador se conoce desde diciembre de 2021-, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano informó en noviembre sobre la necesidad de "realizar tareas de saneamiento y acciones preventivas de carácter urgente a efectos de disminuir los riesgos de daños en el inmueble y en la vía pública, producto del estado deterioro del mismo". "Tales trabajos no obstarán al desarrollo de las tareas que deben ejecutarse en el marco de la licitación que se lleve a cabo para la rehabilitación y puesta en valor de los Ex Grandes Almacenes Ripamonti" se aclaró en el proyecto aprobado por el Concejo.

En la iniciativa se sintetizaron las obras a efectuar en estos días: demolición parcial del muro sito sobre calle Belgrano, demolición de muros intermedios y cabreadas de madera ubicadas a la intemperie, relleno y compactación de sótano lindero a calle Belgrano, desmantelamiento de piezas de cielorraso sueltas y cubierta existente, así como también todas aquellas acciones necesarias que puedan surgir".