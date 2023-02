Salud confirmó 10 casos de dengue en el Norte provincial

El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó ayer 10 casos de dengue en el norte de la Provincia donde comenzaron "en forma inmediata las acciones de control y bloqueo, así como la búsqueda de pacientes febriles". De acuerdo al comunicado distribuido por la cartera sanitaria, hasta "la Semana Epidemiológica (SE) 4 de 2023 fueron notificados 33 casos sospechosos de dengue, siendo todos negativos" mientras que "en la SE actual se registraron 29 casos sospechosos nuevos, de los cuales se confirman 9 casos sin antecedentes de viaje en la localidad de Las Toscas del departamento General Obligado y 1 caso en la localidad de Ceres del departamento San Cristóbal, que es importado de Misiones".

"La totalidad de los casos presentaron formas clínicas que requirieron tratamiento ambulatorio", resaltó el parte del Ministerio de Salud a partir de la labor de la Dirección Provincial de Epidemiología.

El dengue es una afección viral aguda que afecta a personas de cualquier edad, siendo más grave en personas mayores y con enfermedades crónicas, como la diabetes. La enfermedad se transmite a través del mosquito Aedes Aegypti, que necesita agua para proliferar por lo que es necesario la "descacharrización" de viviendas, galpones y controles en espacios públicos.

En el comunicado en el que aborda la situación actual de dengue en el territorio provincial, se brindaron detalle sobre el operativo de los bloqueos que está en marcha, que consiste en intervenir en el domicilio de la persona contagiada, la manzana y las otras 8 perimetrales con las siguientes acciones:

• Búsqueda de febriles en los vecinos del/los domicilios donde los pacientes permanecieron o visitaron desde el regreso del viaje.

• Descacharrado de los patios, que implica eliminar recipientes inservibles, dejar boca abajo aquellos en uso y tapar herméticamente aquellos que tienen agua que no se pueda eliminar.

• Fumigación intra y peridomiciliaria con maquinaria de ultra-bajo volumen.



PARA PACIENTES CON

SOSPECHA DE DENGUE

Para aquellas personas que presenten fiebre y otros síntomas como dolor de cabeza y de cuerpo, y piensen que puede tener dengue, se recomienda:

1. Consultar precozmente al médico y no automedicarse. Referir antecedentes de viajes recientes si lo hubiera.

2. Colocarse repelente cada 4 a 6 horas mientras dure la fiebre y encender espirales en los ambientes de su domicilio.

3. Cumplir con las indicaciones médicas y concurrir a control al centro cercano a su domicilio.

4. Mantenerse en su domicilio y no concurrir al trabajo ni realizar visitas hasta el alta.

5. Restringir las visitas.

6. Eliminar de su casa objetos que puedan servir de reservorio para huevo de mosquitos.

Asimismo, el Ministerio de Salud recordó a la población la necesidad y responsabilidad de tomar las medidas para evitar la proliferación de mosquitos transmisores del dengue, para cuidar a familia, barrio y ciudad. En este marco, se recomendó tener en cuenta lo siguiente:

· No acumular basura.

· Tirar latas, botella, neumáticos y todo recipiente inservible.

· Tapar tanques y depósitos, herméticamente.

· Colocar boca abajo baldes, palanganas y todo recipiente útil.

· Cambiar el agua de bebederos de animales y floreros cada 3 días.

· Eliminar el agua de porta-macetas y platos.

· Mantener patios y jardines ordenados y desmalezados.



EN RAFAELA

La Municipalidad de Rafaela tiene en la actualidad en pleno desarrollo la campaña "Más Seco. Más limpio. Menos dengue", mediante la cual se solicita colaboración y compromiso a la población para evitar la aparición y proliferación del mosquito Aedes Aegypti.

Entre los principales recaudos para combatir este mosquito se distinguen la limpieza del hogar y del patio. Para ello se deben mantener los pastos cortos, vaciar recipientes que acumulen agua y tapar tanques, colocar neumáticos bajo techo, acondicionar residuos utilizando los distintos servicios municipales y limpiar diariamente bebederos de animales.

Además, se debe tener en cuenta el cuidado personal, que comprende acciones como mantener ambientes libres de mosquitos, utilizar espirales, pastillas o insecticidas habilitados así como repelentes; y colocar telas metálicas y mosquiteros en puertas y ventanas.

También se deben tomar recaudos antes de viajar a zonas de Argentina o de países donde el dengue, el zika o la chikungunya estén activas. En el caso de personas gestantes, se debe evitar el viaje a este tipo de lugares o extremar las medidas de cuidado.

En 2022, la ciudad había registrado hasta los primeros días de mayo 17 casos de dengue autóctono -ninguno de los afectados tenía antecedentes de viajes-, 2 de los cuales habían requerido internación en el Hospital Dr. Jaime Ferré, según había informado oportunamente la Coordinación de Epidemiología de la Regional de Salud de Rafaela. La mayoría de los pacientes tenía entre 16 y 65 años y residían mayormente en los barrios Central Córdoba, Mosconi y San Martín.

De todos modos, los peores datos sobre el dengue en Rafaela corresponden al 2020 cuando se habían detectado más de 700 casos hasta marzo de ese año, en su mayoría autóctonos.