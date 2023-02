Pablo Nuñez, árbitro sanjuanino en la final

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer ayer (un día después de lo habitual) las designaciones para las finales del Regional Amateur que se disputarán el domingo, y la que disputará 9 de Julio frente a Atenas de Río Cuarto en el estadio "Juan Pablo Francia", de Sportivo Belgrano de San Francisco, será dirigida por sanjuaninos a partir de las 17 horas. El árbitro principal será Pablo Nuñez, mientras que como asistentes estarán Gabriel González y Nicolás Naveda, en tanto que el cuarto árbitro será Federico Quiroga.

Nuñez ya arbitró la final de 2021 de este torneo entre Independiente de Neuquén y Bolívar, donde las crónicas mencionaron que perjudicó notoriamente al equipo de la Patagonia.



LAS OTRAS FINALES

Sol de América de Formosa vs. Camioneros de Salta -en Central Córdoba de Santiago del Estero-, Joaquín Gil (San Pedro); San Martín de Mendoza vs. El Linqueño de Lincoln -en Villa Mercedes-, Bruno Amiconi (Salto) y Germinal de Rawson vs. Independiente de San Cayetano -en Villa Mitre de Bahía Blanca-, Lucas Gómez (Chañar Ladeado).



ARRANCÓ LA VENTA

A buen ritmo comenzó ayer por la mañana la venta de las entradas para los simpatizantes de 9 de Julio que quieran acompañar al equipo el domingo en la gran final en San Francisco. Recordemos que son 2.500 las localidades que dispuso el Consejo Federal, aunque de agotarse podrían ser algunas más.

Hoy seguirá el expendio en la sede de Ayacucho 309 de 8 a 19.30, lo mismo que mañana de 9 a 12. Las generales tienen un costo de 1.800 pesos para no socios, mientras que para los asociados (con cuota al día) se pueden adquirir en 1.500 pesos. Los menores de 5 años abonan 500 pesos.



OPERATIVO

En San Francisco ya quedó todo delineado en el operativo de seguridad para este partido. Se harán cortes de calles en las intersecciones del estadio en el horario de 14.30 a 21 hs., comprendiendo las calles Dorrego entre Av. Rosario de Santa Fe y Entre Ríos, Entre Ríos desde San Juan a Pueyrredón, Gutiérrez desde calle Pueyrredón hasta Dorrego y calle Moreno desde José Hernández hasta Entre Ríos.

Los hinchas del “9” irán a la tribuna “Bicentenario”, con acceso por Rosario de Santa Fe, y los de Atenas a la cabecera “Ciudad de San Francisco”.