Midgets del Litoral: se disputará este sábado la primera del Play Off en Vila

Después de la incertidumbre generada por la escasa lluvia de la madrugada de este jueves, todo parece indicar que la tercera será la vencida, porque, esta vez sí, las condiciones están dadas para que se inicie el Play Off de la categoría Midgets del Litoral.

Será la octava fecha del Torneo Oficial "Arturo Alias" - Copa "ForniSport" y la primera de un torneo reducido de cinco pruebas que terminará coronando al monarca de la temporada 2022 - 2023 de la Asociación Midgets del Litoral.

Al igual que en la totalidad de las competencias que se realizaron previamente, servirá de marco a esta nueva presentación de la especialidad, el circuito "Juan F. B. Basso", enclavado en el predio deportivo "Octavio Bessone" de la localidad de Vila.

Los responsables de llevar adelante el espectáculo en el trazado vilense dieron a conocer el organigrama, que se desarrollará en los siguientes horarios: a las 16:30 habilitación del predio (no se podrá ingresar antes de ese horario); de 17:00 a 19:00 recepción de inscripciones; a las 19:00 reunión de pilotos de Minimidgets; a las 19:15 reunión de pilotos de Midgets del Litoral; a las 19:30 pruebas libres (tandas conformadas por 12 máquinas) y desde las 20:30 series, semifinales, prefinales y final.



LOS GANADORES

En las siete fechas disputadas en la Etapa Regular hubo seis ganadores distintos y es justamente el único vencedor repetido, Cristian Molardo, quien se adjudicó esa instancia.

Además triunfaron Gonzalo Zbrun, Matías Franco, Eugenio Mautino, Tomás Platini y Leandro Giraudo, en una mención relacionada con las posiciones que ocuparon durante la ronda preliminar del campeonato.



ASÍ SE ORDENAN

Los dieciséis protagonistas que lograron acceder al Play Off, arrancarán con el siguiente puntaje: Cristian Molardo 30; Gonzalo Zbrun 26; Matías Franco 24; Eugenio Mautino 22; Javier Penezone 21; Mariano García 20; Hernán Filippi 19; Néstor Bosio 18; Maximiliano Battaglino 17; Tomás Platini 16; Leandro Giraudo 15; Ezequiel García 14; Exequiel Gili 13; Federico Maletto 12; Emiliano Torassa 11 y Mariano Bacci 10.