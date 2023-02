Alejandro Donatti jugará en Sarmiento de Junín

Sarmiento acordó ayer de palabra la llegada del experimentado defensor rafaelino Alejandro Donatti, de último paso por el fútbol peruano aunque prácticamente no jugó ahí (estuvo ligado menos de un mes), al tiempo que se prepara para recibir a Barracas Central, por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El entrenador, Israel Damonte, se quedó sin centrales derechos luego de la lesión del uruguayo Emanuel Hernández, quien fue operado el martes por la mañana de los meniscos de la rodilla derecha y tendrá entre uno y dos meses de recuperación.

Es por eso que la dirigencia se movió a contrarreloj para incorporar a Donatti, de 36 años, que llegará en los días venideros a la ciudad bonaerense tras un paso corto por César Vallejo, de Perú (el torneo de ese país no comenzó por la situación política). Donatti, surgido de 9 de Julio en nuestra ciudad, y con pasos por San Lorenzo, Racing, Rosario Central y Tigre, entre otros, no sumó minutos en la última temporada y deberá ponerse al día desde lo físico para hacer dupla defensiva con Juan Manuel Insaurralde.