Primer contacto con la cancha en Finlandia

Francisco Cerúndolo, la principal raqueta del equipo de Copa Davis de la Argentina, reveló ayer tras su primer contacto con la cancha principal del estadio Espoo Metro Arena que "es la que esperaban" y se mostró "conforme" en la antesala de la serie con Finlandia por los Qualifiers 2023, a jugarse este fin de semana.

"La cancha era lo que esperábamos. Es muy parecida a las que jugamos durante todo el año en el circuito, nos estamos adaptando", analizó "Fran" Cerúndolo, el número uno de Argentina desde su puesto 31 en el ranking mundial de la ATP y debido a que Diego Schwartzman, quien ocupa el casillero 28, optó por no viajar a Finlandia para tomar parte de la serie.

El equipo argentino tuvo recién este jueves su primer contacto con la cancha principal donde jugará sábado y domingo ante el representativo nórdico una serie de crucial importancia para avanzar a las Finales de la Davis 2023, algo que logrará si gana, mientras que si pierde tendrá que jugar un repechaje para evitar el descenso a la zona Americana. Es que el escenario que albergará la serie, ubicado en Espoo, la ciudad de la costa sur finlandesa, a media hora de distancia de Helsinki, estuvo ocupado para un recital de heavy metal y por eso recién se liberó para esta jornada, lo que supuso un contratiempo en lo que se refiere a la adaptación a la superficie rápida.

"Se trata de una superficie a la que los chicos están acostumbrados en el circuito. La velocidad es normal, ni muy rápida ni tampoco lenta, así que estamos conformes, los chicos con buen timing, no hay ninguna sorpresa", comentó el "Mago" Coria luego de la práctica, que tuvo como principal consigna descifrar la velocidad de la carpeta y adaptarse lo más rápido posible. Los que tomaron parte del ensayo de Argentina fueron "Fran" Cerúndolo, los debutantes Pedro Cachín (68) y Facundo Bagnis (88), y los doblistas Andrés Molteni (36) y Máximo González (45).

La serie entre Argentina y Finlandia comenzará el sábado, desde las 12 de nuestro país, con dos partidos de individuales que cruzarán al primer singlista de un equipo contra el segundo del otro y viceversa. El orden se sorteará este viernes, mientras que la acción continuará el domingo desde las 8 de la Argentina con el punto de dobles, que se presume puede resultar decisivo. Luego cerrarán la serie los dos últimos partidos con los número uno de cada país frente a frente aunque si la eliminatoria está definida antes el quinto punto podría no jugarse, esto siempre lo resuelven en forma conjunta los capitanes.