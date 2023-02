Ayuda militar, política y financiera a Ucrania

BRUSELAS - KIEV, 3 (Reuters). - Más de una docena de altos cargos de la Unión Europea llegaron ayer a Kiev para prometer ayuda militar, política y financiera, un viaje simbólico destinado a subrayar el apoyo a Ucrania antes del primer aniversario de la invasión rusa.

No obstante, la UE, reacia a admitir a un país en guerra, está dispuesta a reiterar su negativa a conceder a Ucrania una rápida adhesión, lo que pone de relieve la necesidad de más medidas anticorrupción.

"Es una señal muy fuerte que estemos en Kiev durante la guerra. Es una señal para el pueblo ucraniano. Es una señal para Rusia. Es una señal para el mundo", dijo un alto cargo de la UE.

Miembros de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, tenían previsto reunirse con miembros del Gobierno ucraniano. Este viernes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, mantendrán un encuentro con el presidente local, Volodímir Zelenski.

"Me alegro de volver a Kiev: mi cuarta vez desde la invasión rusa. Esta vez, con mi equipo de comisarios", escribió von der Leyen en Twitter bajo una foto de su llegada a una estación de tren de Kiev.

La primera reunión de este tipo en Kiev desde el inicio de la guerra, el pasado 24 de febrero, se produce tras las nuevas promesas occidentales de entrega de armas para ayudar a Ucrania a resistir una esperada nueva ofensiva rusa. Moscú ha criticado las promesas, alegando que las nuevas entregas de armas agravarán el conflicto, pero no cambiarán su curso.

La UE debatirá el envío de más armas y dinero a Ucrania, así como el aumento del acceso de los productos ucranianos al mercado de la UE, la ayuda a Kiev para cubrir sus necesidades energéticas, las sanciones a Rusia, la persecución de los dirigentes de Moscú por la guerra y la ampliación a Ucrania de una zona de la UE para las llamadas móviles sin itinerancia.



FUERTE APOYO

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, tiene previsto anunciar la duplicación del número de tropas ucranianas entrenadas por la UE, hasta 30.000 este año, y prometer 25 millones de euros (27,50 millones de dólares) para el desminado de las zonas reconquistadas por Ucrania.

"Europa estuvo unida a Ucrania desde el primer día. Y seguirá a su lado para ganar y reconstruir", escribió Borrell en Twitter.

La UE dice que ya ha destinado casi 60.000 millones de euros en ayuda a Ucrania, incluidos casi 12.000 millones de euros de apoyo militar y 18.000 millones de euros para ayudar al Gobierno a realizar sus funciones este año, pero se niega a ofrecer una vía rápida para la adhesión.

"Algunos querrán especular sobre el final del juego, pero la pura verdad es que aún no hemos llegado a ese punto", declaró un funcionario de la UE.

Los altos cargos de la UE han enumerado múltiples requisitos de entrada, desde la estabilidad política y económica hasta la adopción de diversas leyes comunitarias.

La UE está dispuesta a subrayar su compromiso de apoyar la "mayor integración europea" de Ucrania tras concederle el estatus de candidato a la adhesión el pasado mes de junio, y decidirá los pasos a seguir una vez que todas las condiciones estén "plenamente cumplidas", según un borrador de declaración conjunta al que tuvo acceso Reuters.

En los últimos días, Kiev ha tomado medidas enérgicas contra la corrupción a alto nivel, pero la UE afirma que Ucrania debe crear un historial creíble a lo largo del tiempo para desprenderse de su reputación de corrupción endémica.

Las peticiones de Ucrania de misiles de largo alcance o aviones de combate quedarán sin respuesta por parte de la UE esta semana, según los altos cargos, y parece poco probable que las inminentes nuevas sanciones de la UE a Rusia cumplan las expectativas en Ucrania.



NUEVO ATAQUE

La batalla en el frente en el este de Ucrania "se ha endurecido" a medida que las fuerzas rusas presionan para conseguir avances que podrían mostrar en el primer aniversario de su invasión el 24 de febrero, dijo el presidente Volodímir Zelenski.

Rusia, decidida a avanzar antes de que Ucrania reciba los carros de combate y vehículos blindados occidentales prometidos recientemente, ha cobrado impulso en el campo de batalla y ha concretado un nuevo ataque al norte y al sur de la ciudad ucraniana de Bajmut.

El Ejército ucraniano informó que Bajmut y unas diez ciudades y pueblos de los alrededores habían sido atacados mediante bombardeos persistentes, teniendo como objetivos, en algunos casos, a edificios de apartamentos habitados por civiles.