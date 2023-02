Manifestación por falsas denuncias

De acuerdo a lo anunciado, en la mañana de la víspera integrantes de lo que se denomina Rafaela Verdad y Justicia, en la vereda de los Tribunales de esta ciudad, se reunieron para continuar solicitando una Justicia independiente, y para que se ponga punto final a las falsas denuncias.

Dicha convocatoria tuvo proyección nacional, habida cuenta de que en varios puntos del país también se reclamó por la Ley Lucio, y entre otras manifestaciones se escuchó que el papá de Lucio había tenido siete falsas denuncias antes de que les sacaran a su hijo, y no le permitieran tenerlo.

También, en boca de Alicia Riberi, que "dicen que de defender a un violador no se vuelve. ¿De acusar a un inocente se vuelve? Lejos de ser un abusador, mi hijo Emanuel ha sido abusado sistemáticamente por una falsa denuncia, y por un sistema que nada tiene de imparcial, y por un fiscal al que no le importa la verdad. Abusado también por parte de una sociedad, que se cree con derecho a juzgar, sin conocer la realidad.

"A Emanuel lo han violado en su derecho a ser tratado como una persona inocente, tal como lo establecen la Constitución nacional, una declaración de derechos humanos y un pacto internacional".

Posteriormente, se preguntó que si se presume la inocencia hasta que se pruebe que es culpable "¿por qué hace 23 meses que Emanuel se encuentra privado de su libertad, constituyendo dicha medida una irrefutable pena anticipada?".