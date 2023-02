Humedales… otro avatar legislativo de la Argentina

Por Roberto Fermín Bertossi*



En plena crisis hídrica por tan tremenda sequía, este 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales, hito particularmente relevante dirigido a generar una cabal conciencia colectiva acerca de la significación e importancia vital de cada humedal para la biodiversidad, el medio ambiente y el planeta.

Anualmente se selecciona un tema central para celebrar esta efeméride. Para el año 2023 el lema es "Revitalizar y restaurar los humedales degradados".

Los hechos de un contexto ecológico en extrema vulnerabilidad, con evidencias perturbantes, inquietantes y hasta estremecedoras por la agonía ambiental de algunas cuencas hídricas, con la aguda afectación hasta la posible desaparición de bañados, lagos, lagunas, arroyos, esteros (Iberá, etc.) u otros espejos de agua; sin duda el desastre es inconmensurable, redondeando uno de los peores, quizás el peor año hidrológico con sus nefastas repercusiones para la biodiversidad, la flora y la fauna; según imágenes apocalípticas de páramos, desertificaciones e intemperies con restos esparcidos e inermes de múltiples y diversas osamentas o esqueletos de animales desarticulados.

Simultáneamente, altas temperaturas incrementaron los usos y consumos de agua en tanto una persistente ausencia de lluvias (fuente principal de los humedales), amenazan la vida misma en todas sus manifestaciones (humana, vida celular y microbiana de la tierra, vida vegetal de los cultivos, vida animal del ganado, las aves, vida marina de los peces; vidas que se sostienen unas a otras) así como a las regulares actividades agrícolas, ganaderas, etc.

Si bien este término engloba una amplia variedad de ecosistemas, todos los humedales comparten una propiedad primordial: el agua u oro azul es el elemento clave que define sus características físicas, vegetales, animales e interrelaciones.



LOS HUMEDALES FABRICAN

Y SOSTIENEN VIDAS

Cada humedal contribuye de modo decisivo para el bienestar humano al desempeñar funciones de las cuales se derivan múltiples beneficios:

Abastecimiento de agua. Los humedales retienen y almacenan agua, disponible para consumo humano, producción agrícola y sostenimiento forrajero de la vida animal y silvestre.

Según el Fondo para la Agricultura y Alimentos de Naciones Unidas, (FAO), se identifica a América del Sur como la región de mayores recursos hídricos del mundo, considerando ríos, lagos, humedales y acuíferos vg., el Sistema Guaraní, uno de los reservorios de agua subterránea más grandes del mundo que ocupa un área de alrededor de 1.100.000 kilómetros cuadrados, comprendiendo la parte argentina a las cuencas geológicas de Paraná y del Chaco paranaense.

Cuando los humedales se encuentran situados sobre sedimentos y rocas permeables, el agua que retienen se filtra a través del suelo y recarga los acuíferos.

Además, al retener sedimentos y nutrientes, muchos humedales actúan como filtros que pueden eliminar sustancias tóxicas de los cuerpos de agua.

La gran extensión del país, su variedad de climas, topografías y relieves determinaban la presencia abundante y diversa de importantísimos humedales.

Pueden encontrarse conformando grandes extensiones en forma de paisajes importantes, así relevados, reconocidos y valorados por los múltiples servicios eco sistémicos que brindan (como el Delta del Paraná, la región del Iberá, etc.)

Preconclusivamente, los humedales conforman una alternativa natural al cambio climático como eficaz sumidero de carbonos; perjudicial o desaprensivamente liberados.

A pesar de la crisis ecológica con su sequía extrema, como de los incendios continuados (desde 2019 se habrían quemado más de 1.000.000 de hectáreas solamente en el área Delta del Paraná) entre otras gravísimas secuelas ambientales relacionadas, y no obstante la primacía institucional del bien común, bienestar e interés general, la ley de humedales sigue frenada por un aletargado Congreso Nacional de mezquindades, trabas, artimañas, holgazanerías e irresponsabilidades legislativas, funcionales a internas políticas y al lobby empresarial, vulnerando la “cláusula constitucional ambiental” (Art. 41, CN.) o el derecho a gozar de un ambiente sano, cada vez que no se adoptan las medidas precautorias, mínimamente necesarias, para atemperar, mitigar y compensar las afectaciones humanas y los daños causados al medio ambiente y su hábitat.

Por último y en perspectiva de advertencia postrera: “Los humedales vienen retrocediendo en todo el mundo de manera drástica y ya se perdieron el 60%. Nos quedan solamente veinte años antes de que el proceso y la crisis climática sea irreversible así que es urgente que tengamos una buena ley”, (Lucas Micheloud, Asociación de Abogados Ambientalistas)



(*) Experto en Cooperativismo de la Coneau.