Convocan a audiencia para ajustar las tarifas de la EPE

La Secretaría de Empresas y Servicios Públicos del Gobierno provincial, que está a cargo del rafaelino Carlos Maina, convocó a audiencia pública para "escuchar y recabar las opiniones de los santafesinos y santafesinas que deseen expresarse sobre la propuesta de adecuación del cuadro tarifario de la Empresa Provincial de la Energía (EPE)" ya formalizada, que asciende a 39 por ciento.

Según establece la Resolución N° 078/23, la audiencia pública será presidida por el subsecretario Legal, Daniel Aimaretti, y como alterno, la subsecretaria de Gestión Territorial, Varinia Alejandro, quien tendrá la facultad de conducir el acto, designar un coordinador, impartir instrucciones, efectuar declaraciones y dar las órdenes que considere necesarias para su normal desarrollo.

En primer término, la Empresa Provincial de la Energía expondrá los fundamentos para modificar las tarifas y luego se continuará con los oradores inscriptos en el registro.

Los interesados en participar deberán inscribirse en forma obligatoria en el registro habilitado en https//servicios.santafe.gov.ar/audiencia_sector_ee/, que estará activo desde el lunes 6 de febrero a las 8 horas hasta el martes 14 a las 20 horas, día que cerrará la lista de oradores. Las personas interesadas deberán indicar si su inscripción es en calidad de orador o participante y consignar sus datos personales.

El acto se desarrollará de manera virtual a través de videoconferencia por medio de la plataforma Google Meet. Un día antes de su exposición recibirán por el mail informado, la dirección para acceder a la sala. El orden y tiempo máximo de exposición de los oradores se publicará en el sitio web de la provincia.

La audiencia pública será transmitida en vivo por el facebook del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, para que los santafesinos puedan observarla desde donde lo deseen.



MAYOR CONSUMO

DURANTE ENERO

Por otro lado, la EPE informó que, según datos provisorios de su sistema de medición comercial, la electricidad operada durante el mes de enero en el territorio santafesino, tuvo un crecimiento del 3,5%, comparando con igual período del año 2022. El martes 17 de enero se verificó el pico mensual de demanda de potencia con 2.569 MW.

La temperatura media fue de 26,8°C, superior a la registrada en el mismo mes del año anterior (26,2°C) y a la media histórica del mes (24,9°C).

Desde la operación del sistema, fue buena la perfomance de la red provincial, atendiendo el contexto de alta demanda y la continuidad de días con muy altas temperaturas, no siendo necesaria declaración de contingencia por stress térmico.

Cabe señalar que la demanda de enero 2022, se había incrementado 13,3% respecto al año 2021, lo que evidencia un piso alto para el abastecimiento de energía durante la temporada. Estos datos se dan en un contexto del tercer fenómeno anual consecutivo conocido como La Niña, de sequía, olas de calor y con térmicas que superaron los 40°C de temperatura.



LICITARON LA COMPRA

DE TRANSFORMADORES

El Directorio de la EPE abrió el pasado martes en la ciudad de Santa Fe, las ofertas de la licitación pública N° 1528 para la adquisición de cuatro transformadores de potencia de 40 MVA, con un presupuesto oficial de $1.076.386.698,56.

Un transformador de potencia es una máquina que transforma energía de alta tensión a media tensión y se instala en predios especiales, denominados estaciones transformadoras, para abastecer en este caso, a más de 30.000 usuarios.

La provincia de Santa Fe cuenta con 75 estaciones transformadoras que realizan esta tarea, para luego transportar la energía eléctrica a centros urbanos y zonas rurales de la geografía santafesina, a través de una red de 56.000 kilómetros de extensión, abasteciendo a 3.500.000 de habitantes.

Al respecto, el presidente de la EPE, Mauricio Caussi, señaló que “seguimos avanzando en el sendero de inversiones en infraestructura que nos indicó el Gobernador Omar Perotti y en ese sentido, esta gestión demuestra la importancia de una licitación que supera los 1.000 millones en su presupuesto oficial”.

“Sabemos que atravesamos un contexto macroeconómico complejo, donde cada licitación que comprende a equipamientos importados, supone un desafió para los proveedores, que valoramos especialmente y también para esta distribuidora eléctrica”, finalizó el funcionario.

En la oportunidad, presentaron ofertas las firmas Faraday S.A, con una cotización de u$s 7.258.570 + IVA.; Tubos Trans Electric S.A, u$s 7.413.000 + IVA; Artrans S.A., u$s 6.194.722,50 + IVA; Vasile y Cia S.A.C.I, u$s 7.930.000 + IVA y Tadeo Czerweny S.A., u$s 7.394.490 + IVA.

El plazo de entrega de las máquinas está previsto según el pliego de bases y condiciones, entre 12 y 15 meses. Una comisión intergerencial analizará las propuestas técnicas y económicas, para elaborar el informe ejecutivo y adjudicar los trabajos a la empresa ganadora.