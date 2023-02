Atlético: Medrán repitió el equipo

El director técnico de Atlético de Rafaela, Ezequiel Medrán, volvió a repetir la misma formación que paró en las últimas prácticas futbolísticas y de esta forma, a casi una semana del debut, ya se perfila el once inicial para recibir, el viernes 10 de febrero, a Tristán Suárez por la fecha 1 de la Primera Nacional, en su zona B.

La ‘Crema’ trabajó ayer por la mañana en el estadio Monumental y allí desarrolló trabajos tácticos y futbolísticos. El DT Medrán paró un 4-4-2 con Marcos Peano en el arco; en el fondo, Ayrton Portillo como marcador de punta por derecha (Federico Torres se recupera de un desgarro) y Gabriel Risso Patrón por la izquierda, siendo la dupla de centrales Fabricio Fontanini y Mauro Osores. En el medio campo, Ignacio Lago y Marco Borgnino hicieron las bandas, mientras que por adentro estuvieron Facundo Soloa y Alex Luna. Arriba, los dos ‘tanques’: Gonzalo Ríos y Claudio Bieler.

Del otro lado estuvieron Nahuel Pezzini; Gastón Tellechea, Juan Schaab, Agustín Bravo y Alexandro Ponce; Nicolás Laméndola, Cristian Llama, Matías Fissore y Nicolás Delgadillo; Gino Albertengo y Agustín Alfano.

El plantel profesional de la ‘Crema’ volverá a trabajar en la mañana de hoy y lo hará en el predio Tito Bartomioli, al igual que el sábado, y mañana a las 20.00hs volverá a entrenar en el Monumental con la idea de sumar rodaje futbolístico ante el primer equipo liguista.



CIERRA EL LIBRO DE PASES

Este jueves cerrará el libro de pases de la Primera Nacional y los clubes, pasadas las 20 hs, ya no podrán realizar incorporaciones de cara a la temporada 2023. Atlético de Rafaela sumó ocho refuerzos hasta el momento y espera por poder sumar uno, o dos más.

Por un lado, busca un lateral por derecha. El apuntado fue Matías Olguín, con quien hubo negociaciones pero desde Boca club dueño de su pase, aún no dieron respuesta. Por otro, también podría llegar un delantero y los nombres que sonaron fueron los de Matías Gallegos, de Unión de Santa Fe, y el de Mariano Peralta Bauer, de San Lorenzo.