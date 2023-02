BUENOS AIRES, 2 (NA). - El presidente Alberto Fernández afirmó que la "prioridad" del Gobierno nacional "son los que más necesitan, no es un eslogan de campaña", además de cuestionar la "opulencia" que se observa en la ciudad de Buenos Aires en comparación con "tantas necesidades" que se viven en el resto de la Argentina.

"Nuestra preocupación son los que peor están, porque nuestra prioridad son los que más necesitan. No es un eslogan de campaña, son acciones que cotidianamente nosotros demostramos", subrayó Fernández durante un acto en la localidad chaqueña de Fuerte Esperanza.

En medio de un nuevo capítulo de fuego cruzado en el Frente de Todos, el Presidente viajó a la provincia de Chaco para inaugurar obras junto al gobernador local Jorge Capitanich, quien lo había respaldado públicamente en medio de la interna oficial.

"Vivimos un tiempo donde hay un fuerte descreimiento. La pandemia, la guerra, las dificultades económicas, hace que muchos descrean de la política. No todos somos lo mismo en la política, no todo es igual", enfatizó Fernández.

En esa línea, el jefe de Estado precisó: "Les propongo a todos que nos pongamos en la cabeza cumplir una nueva utopía: la utopía de la igualdad. La Argentina, a diferencia de lo que muchos creen, no está condenada a tener un centro rico, un Norte pobre y una Patagonia olvidada. La Argentina puede ser un país que integre a todos por igual".

Desde el Impenetrable chaqueño, el Presidente dijo que la Argentina "se dice federal pero no actúa como tal" porque "concentra mucha riqueza en el centro, en el Área Metropolitana de Buenos Aires", motivo por el que planteó la necesidad de "distribuir esa riqueza y dar progreso a otros lugares del país".

"El verdadero federalismo lo vamos a lograr el día en que cada persona pueda encontrar su felicidad, su posibilidad de desarrollarse y morir en el mismo lugar donde ha nacido", señaló Fernández al inaugurar un Centro de Desarrollo Infantil (CDI).

Al respecto, Fernández precisó: "No me quedo en paz viendo tanta opulencia en una ciudad y viendo tantas necesidades en miles de kilómetros cuadrados de Argentina. No me siento en paz con mi conciencia. Por eso cuando llegué al Gobierno dije quiero gobernar con los 24 gobernadores para poner de pie a nuestra patria ".

En un capítulo dedicado al gobierno del ex presidente Mauricio Macri, el jefe de Estado afirmó que la situación heredada era "realmente difícil" porque "todas la obras quedaron abandonadas" y su gestión debió "lidiar con la deuda que dejaron, con el default, con la obra pública parada, con el abandono en el que había quedado mucha gente".