Hockey: se realizó la Clínica en CRAR

Durante la tarde y noche del lunes 30 de enero se realizó en el Círculo Rafaelino una Clínica de Hockey organizada por la entidad local y la Federación del Oeste Santafesino. La misma fue orientada específicamente a lo inherente al corner corto y fue supervisada por Pablo Godina y Matías Cabrera, que actualmente forman parte de los planteles de Estudiantes de Paraná y el staff de la Federación Entrerriana. Godina fue integrante de Los Leones en un ciclo de hace algunos años.

La actividad se desarrolló en dos grupos, de 18 a 20 con las categorías menores, Sub 14 y Sub 16; y luego -de 20 a 22- con Sub 19 y planteles superiores.

Una importante cantidad de jugadoras de distintos clubes de la Federación asistieron a esta propuesta, acompañadas por sus respectivos entrenadores.

La FOSH inició de esta manera este ciclo de Clínicas que pretende seguir capacitando tanto a entrenadores como deportistas, mientras se van ultimando detalles para una temporada de intenso calendario que comenzará el fin de semana del 4 y 5 de marzo.