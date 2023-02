Comienza la venta de entradas para la gran final del domingo

Este jueves se pondrán en venta las entradas anticipadas para los hinchas de 9 de Julio, que deseen acompañar al equipo de Marcelo Werlen el domingo en la cancha de Sportivo Belgrano de San Francisco en la gran final por el ascenso al Federal A frente a Atenas de Río Cuarto, que dará inicio a las 17.

En el horario de 8 a 19.30, en la sede de Ayacucho 309, se venderán las entradas generales a 1.800 pesos para no socios, mientras que para los asociados (con cuota al día) tendrán un costo de 1.500 pesos. Los menores de 5 años abonarán 500 pesos. El viernes también se venderán de 8 a 19.30 y el sábado de 9 a 12.

Cabe acotar que se fletarán micros para los simpatizantes, a un costo de 3.000 pesos (no incluye entrada), brindándose mayor información también en la sede del club.

Cabe destacar que el Consejo Federal le dará 2.500 entradas a cada club (es para los 8 finalistas el mismo cupo), pero con la posibilidad de ampliarlo si se venden en su totalidad y dependiendo de la capacidad de los estadios. Cabe resaltar que se informó que no se venderán entradas el domingo en el estadio, motivo por el cual se deberán comprar de manera anticipada.

Otro dato importante es que el Consejo Federal notificó que se hará cargo de buena parte de los gastos de las finales, como operativos y apertura del estadio.



LAS DEMÁS FINALES

Germinal de Rawson vs Independiente San Cayetano en el Estadio de Villa Mitre (Bahía Blanca).

San Martín de Mendoza vs El Linqueño en el Estadio "La Pedrera", Villa Mercedes (San Luis).

Camioneros Argentinos del Norte (Salta) vs Sol de América de Formosa en el Estadio de Central Córdoba (Santiago del Estero).