El lunes comenzará en Rafaela la aplicación de la vacuna bivalente

Luego de que el Ministerio de Salud de la Nación confirmara que la Argentina adquirió vacunas bivalentes contra el Covid-19, distintas provincias comenzaron a recibirlas desde la semana pasada. Una de ellas es Santa Fe, que ya tiene más de 70 mil vacunas en su red de hospitales y centros de salud. Y en el caso de Rafaela, la Dirección Regional de Salud recibió el martes último 2.880 unidades, que comenzaron a ser distribuidas a los centros de salud de la ciudad pero también de los departamentos Castellanos, 9 de Julio y San Cristóbal.

La vacuna bivalente desarrollada por el laboratorio Pfizer era esperada por la población y por la cartera sanitaria, ya que tiene la cepa de Wuhan y la de Ómicron con sus dos subvariantes, la BA.4 y la BA.5, que son consideradas las más contagiosas hasta el momento. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la BA.5 se convirtió en la principal fuente de Covid en el mundo.

La nueva dosis brindará a quienes se la apliquen, una mayor inmunidad porque generaría anticuerpos contra las cepas que están circulando en la actualidad.

Al respecto, la directora del vacunatorio del Hospital Jaime Ferré, Luciana Díaz, expresó que “vamos a comenzar la aplicación el día lunes, mucha gente ya vino a consultar para ver si habían pasado los 4 meses, y si le correspondía. Esta vacuna se va a aplicar a los mayores de 12 años que necesiten un refuerzo". "Estamos muy contentos porque llegó a Rafaela, y para el lunes tenemos todo listo para poder comenzar con la aplicación", agregó.

Al ser consultada por la diferencia que tiene con las otras vacunas, respondió: “La diferencia que tiene con la otra vacuna Pfizer es que no es monovalente, esta es bivariante, bivalente y tiene una protección específica para las subvariantes Ómicron Ba4 y Ba5, y además cuenta con protección para la primera cepa”.

Y continuó informando que siempre tienen que esperar las indicaciones del Ministerio de Salud. Por ahora, según anticipó Díaz, se aplicará esta vacuna a quienes se hayan colocado el refuerzo anterior hace 4 meses y que sean mayores a 12 años.

“Hay mucha gente que no se colocó la quinta dosis porque estaba aguardando esta vacuna bivalente. Estas personas se vacunaron en mayo del año pasado con la cuarta dosis, y quedó esperando esta vacuna. A partir del lunes se colocará acá en el Hospital y en todos los centros de salud de la ciudad, los esperamos”, dijo con expectativas.



SOBRE LA VACUNA BIVALENTE

El cuidado de esta vacuna es especial, ya que debe almacenarse a -80°C. Se diferencia de la original por las cepas del SARS-CoV-2 que cubre: mientras los primeros sueros que salieron al mercado a fines del 2020 reforzaban la inmunidad contra las primeras variantes del virus, estos nuevos desarrollos suman al linaje Ómicron, predominante en todo el mundo desde hace poco menos de un año.

La coordinadora del Programa de Inmunizaciones de la provincia de Santa Fe, Soledad Guerrero, indicó en los últimos días que "esta vacuna da la posibilidad de generar anticuerpos específicos contra la variante Ómicron, manteniendo también los anticuerpos contra la cepa original, de la cepa Wuhan".

Con relación a la evidencia a favor de su uso, un estudio publicado por los Centros para el Control y la Prevención de los Estados Unidos concluyó que la vacuna bivalente reduce el riesgo de hospitalización a causa de la Covid-19 casi 3 veces en comparación con las personas vacunadas anteriormente pero que aún no habían recibido la vacuna actualizada.