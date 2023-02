El agro no banca del todo la “ayuda” del Gobierno y reclama políticas agropecuarias

El Gobierno nacional finalmente dio a conocer a la Mesa de Enlace las medidas que implementará para mitigar los efectos de una sequía que provocó enormes daños en el aparato productivo.

La Mesa de Enlace mostró su aceptación ante las medidas presentadas, pero también reconoció que hay una cantidad de problemas que el agro arrastra que todavía siguen sin resolverse. El propio Sergio Massa reconoció durante el encuentro con los ruralistas que "tal vez no es todo lo que pedían".

Uno de los dirigentes que manifestó su opinión tras la reunión fue el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, que manifestó que los anuncios “van a ser un alivio para una parte de los productores a los que la sequía castigó con mucha dureza”.

De todos modos, señaló: “lamentamos que las necesidades de las economías regionales y los productores ganaderos no hayan estado en la agenda de anuncios y se vuelva a pasar a ´próximas semanas´, como si no tuvieran la misma relevancia para el gobierno”. Y agregó: para FAA es una agenda prioritaria y central, porque una enorme cantidad de nuestros representados siguen esperando medidas que nunca llegan”.

Una de las grandes preocupaciones del sector radica en la celeridad que debe haber para la implementación de los anuncios. “Esperamos que se apliquen pronto y bien, y que no se demoren más las respuestas a estos sectores tan postergados”, espetó.

Por último, lejos de conformarse con lo anunciado, Achetoni remarcó que las medidas “son una respuesta a una coyuntura, urgente y dramática, pero coyuntura”. Al respecto, advirtió que “no son políticas agropecuarias ni resuelven la enorme cantidad de problemas que arrastramos desde hace años y que siguen sin resolverse”.

Y concluyó: “la sequía o las heladas desnudaron y profundizaron la falta de políticas estructurales o los problemas de fondo, como la enorme presión impositiva, la necesidad de que se saquen retenciones desde las primeras toneladas de producción, que se llegue a la paridad cambiaria única, o que se implemente un seguro integral o multirriesgo”.



HARTAZGO DE RURALES Y AGRUPACIONES

Tras el paquete de medidas anunciado para aliviar a los productores agropecuarios afectados por la sequía, numerosas rurales salieron a manifestar su disconformidad con el accionar oficial y también con la postura de la Mesa de Enlace.

Bajo un comunicado titulado “El hartazgo de las palmadas y las sonrisas”, las rurales de San Pedro, Rojas, Pergamino, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Arrecifes, Colón y Baradero, fueron muy críticos con las partes que mantuvieron un encuentro el día martes.

“No nos prestamos a que el cotillón estatal distraiga el saqueo a la producción que estamos presenciando”, expresaron los productores del norte de la provincia de Buenos Aires. Todos consideran que la dirigencia ruralista ha mostrado “ineptitud para defender al sector” al convalidar medidas inconsultas que no sirven.

De hecho, este grupo solicita la quita total de retenciones y un “cambio real que garantice la libertad de un mercado que debe funcionar como lo hacen los de todos los países civilizados”. Además, reclaman que dejen de atormentarlos con “medidas impositivas policíacas”.

“El límite de tolerancia para los productores ya es hartazgo ante palmadas y sonrisas que son la condena y el continuismo de un sistema que hace más pobres a los pobres, miserables a quienes trabajan y esclavos a quienes producen”, sostuvieron los bonaerenses.

Por su parte, la Asociación de Productores del Norte observó “con sorpresa y preocupación las expresiones de satisfacción de la CEEA”. Para la agrupación no son más que “cotillón populista”, pero lo que necesitan los productores son tres medidas puntuales: eliminación de retenciones, unificación del tipo de cambio y apertura total de los mercados.

Para la agrupación “Autoconvocados del Campo”, “los productores del país estamos a la expectativa, no de lo que nos van a dar porque no queremos planes, sino de qué decisiones van a tomar para el futuro inmediato del país que trabaja”.



MEDIDAS ANUNCIADAS

-Fondos rotatorios para llegar a los pequeños productores, los mismos se harán a través de convenios con Provincias, Municipios y/o Cooperativas Agropecuarias para llegar con asistencia a los pequeños productores.

-Suspensión de Anticipos de Impuestos a las Ganancias.

-Suspensión de juicios de ejecución fiscal y de embargos de Cuentas Corrientes.

-Desafectar del cálculo de impuestos a las ganancias a los productores que hayan realizado ventas forzosas de hacienda por el impacto de la sequía.

-Refinanciación de pasivos bajo las mismas condiciones en que fueron otorgados los créditos.

-Nuevas líneas crediticias con tasas subsidiadas para atender compromisos comerciales y capital de trabajo, y el pago de arrendamientos para la próxima campaña.

-Derogación de la resolución del BCRA que incrementa el costo financiero de los productores de soja.

-Homologación de los pedidos de emergencia en trámite en el Ministerio de Economía.