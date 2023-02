La Cadena de Valor lechera perdió más de $ 8.000 millones

Para entender el complejo comportamiento de la cadena lechera en 2022, es necesario analizar sus variables. En primer lugar, “se puede resaltar que el incremento interanual del precio de la leche al productor (93,7%), está por encima del incremento del valor que paga el consumidor (85,3%), y el valor de salida de fábrica (precio al que vende la industria) se encuentra 12,2 puntos porcentuales por debajo (81,5%)”, indicó esta semana el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA).

La participación del productor mejoró 1,7% y siguió incrementándose la participación del sector comercial, ambos en detrimento de una caída de participación de la industria del 2,9%.

El “mark up comercial” mejoró interanualmente 3,2 %, pasando del 38,4% al 41,6%, situación que se vino observando todo el año (en el total anual la diferencia fue de 8,4 puntos porcentuales), no sabemos si es por mayores márgenes comerciales o por incremento en los gastos vinculados a la logística, distribución y comercialización minorista. A priori, estimamos que el incremento se debe a mayores costos”, estimó el OCLA.

El incremento en el poder de compra de la industria (84,0%) fue casi 10 puntos inferior al incremento en el precio al productor (93,7%) y el resultado global de la cadena empeoró en $ 8.017 millones respecto a igual mes del año pasado ya que la cadena pasó de perder $ 667 millones el año pasado en diciembre a perder $ 8.684 millones en noviembre de este año.

La cadena presenta un resultado negativo en diciembre de 2022 de $ 8.684 millones (4,9 centavos de dólar por litro de leche equivalente). El sector industrial tiene un resultado estimado negativo de $ 3.207 millones y quien lleva la mayor pérdida es el sector primario con $ 5.478 millones (unos $ 5,32/litro o US$ 3,1 centavos por litro de leche), lo que indicaría un precio de equilibrio necesario en torno de los $ 73 para cubrir todos los costos operativos y el costo de oportunidad del capital.



EL RESULTADO DE LA PRODUCCIÓN

A pesar de la importante mejora en el precio de la leche al productor en los últimos meses, “la gran suba de los principales costos de producción, hacen que ese precio cubra los costos de producción (gastos directos, gastos de estructura y amortizaciones), pero no llegue a retribuir el costo de oportunidad del capital invertido”, analizó el organismo.

En el sector industrial “es un valor promedio, ya que existe una gran diferencia de resultados entre industrias en función a su tamaño, productividad y eficiencia, mix de productos (commodities - valor agregado), destinos comerciales (mercado interno, canales en el mercado local, mercado externo), etc”.

Para el sector primario cabe el mismo comentario, “los resultados son muy dispares, como dispares son los tamaños, productividad, ubicación geográfica, etc., de las 10 mil unidades productivas”.

Lo que queda claro, es que “los resultados sectoriales actualizados por IPC muestran que en estos últimos casi 7 años, la cadena no retuvo del valor que generó, unos $ 3,14 o US$ 0,02 por litro de leche equivalente, perdiendo esa mayor diferencia el sector primario respecto al industrial (81/19 en pesos 84/16 en dólares)”.