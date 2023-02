La carne argentina vuelve a desembarcar en Argelia

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que Argelia habilitó la exportación de carne con hueso desde nuestro país, y aceptó la propuesta de certificado actualizado para exportar carne bovina fresca enfriada sin hueso envasada al vacío, extendiendo el plazo de vida útil de la carne a 120 días.

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, destacó que "los avances alcanzados resultan muy auspiciosos para el comercio internacional de nuestro país", al ponderar las negociaciones llevadas adelante por la SAGyP, el Senasa y la Cancillería argentina que culminaron el pasado lunes 16 de enero con una videoconferencia técnica entre ambos países, que contó con la participación también de la Embajada argentina y representantes de la Dirección de Servicios Veterinarios de Argelia (DSV).

Durante ese encuentro virtual se identificaron las modificaciones técnicas requeridas para actualizar el acuerdo de exportación de carne bovina refrigerada con y sin hueso. Además, se amplió el reconocimiento de la vida útil del producto refrigerado a 120 días. De esta manera, se alcanzaron nuevas condiciones que permiten promover mayores oportunidades de comerciales entre ambos países.

De esta manera, el servicio sanitario argelino comunicó a la presidenta del Senasa, Diana Guillén, su acuerdo con el certificado sanitario consensuado en el que figuran los requisitos para el envío de carne bovina con hueso desde Argentina hacia el país africano.

Cabe recordar que, en el marco de la visita realizada en noviembre de 2022, funcionarios de la Cancillería mantuvieron un encuentro con el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural argelino, Henni Abdelhafid, en donde conversaron sobre las posibilidades de adquirir carne bovina de Argentina.

Argentina llegó a exportar un total de 29.700 toneladas en 2004, y la última exportación de carne bovina se había realizado en el año 2018. Argelia es el 11º destino de exportación de los productos agroindustriales argentinos, con un valor total de u$s 1.572 millones en 2022, con un crecimiento del 9,7% en relación al año anterior. En particular, Argelia se destaca como el principal destino de exportación de leche en polvo de nuestro país, con un valor total de u$s 351 millones en 2022. Argentina es el primer proveedor de Argelia de maíz, harina de soja y lácteos.